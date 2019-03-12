«Газпром» прекратит транзит газа через Болгарию в Турцию в 2020 году

«Газпром экспорт» направил официальное письмо правительству Болгарии, в котором сообщает, что компания прекращает транзит газа по Трансбалканскому коридору с января 2020 года. О получении письма сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, заявившая, что власти могут взыскать с российской компании транзитные платежи, которые София должна была получать до 2030 года. Трансбалканский нефтегазовый коридор, также известный как Балканский коридор, проходит через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию.
«Болгария получила официальное письмо от «Газпром экспорта», в котором говорится, что он планирует прекратить транзит газа по Трансбалканскому маршруту с Украины в Турцию с января 2020 года», — рассказала министр энергетики в интервью болгарскому телеканалу BTV.
Вместе с тем, Петкова отметила, что правительство обратится в арбитражный суд только в том случае, если вторая ветка «Турецкого потока» не будет проложена по территории Болгарии.
Контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в 2019 году, но продлить соглашение стороны пока не могут. Главной проблемой для заключения контракта остаются трения между «Газпромом» и «Нафтогазом». Президент РФ Владимир Путин назвал разрешение конфликта между газовыми компаниями основным условием продления контракта по транзиту газа через украинскую ГТС.
Россия считает украинский транзитный коридор ненадежным, в качестве его частичной замены уже используется, например, газопровод «Северный поток — 1» на Балтийском море. Идет также строительство трубопровода «Северный поток — 2», который вкупе с первой магистралью по этому маршруту может полностью исключить Украину как транзитный узел. Кроме того, строится газопровод «Турецкий поток», который может быть продолжен в южные европейские страны.