«Газпром» прекратит транзит газа через Болгарию в Турцию в 2020 году

«Газпром экспорт» направил официальное письмо правительству Болгарии, в котором сообщает, что компания прекращает транзит газа по Трансбалканскому коридору с января 2020 года. О получении письма сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, заявившая, что власти могут взыскать с российской компании транзитные платежи, которые София должна была получать до 2030 года. Трансбалканский нефтегазовый коридор, также известный как Балканский коридор, проходит через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию.





«Болгария получила официальное письмо от «Газпром экспорта», в котором говорится, что он планирует прекратить транзит газа по Трансбалканскому маршруту с Украины в Турцию с января 2020 года», — рассказала министр энергетики в интервью болгарскому телеканалу BTV.





Вместе с тем, Петкова отметила, что правительство обратится в арбитражный суд только в том случае, если вторая ветка «Турецкого потока» не будет проложена по территории Болгарии.