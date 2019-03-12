Суд отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совфеда

Басманный суд Москвы временно отстранил от должности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, которого содержат под стражей с конца января и подозревают в организации нескольких заказных убийств. Арашуков не сможет занимать кресло сенатора до приговора суда, либо до прекращения уголовного преследования.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении Арашукова от должности сенатора», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Рауф Арашуков был задержан в здании Совета Федерации 30 января после выступления генпрокурора России Юрия Чайки, который тогда попросил снять депутатскую неприкосновенность с парламентария. Арашукова подозревают в организации нескольких заказных убийств, а также в создании ОПГ. В тот же день под стражу был взят отец Рауфа Арашукова, Рауль.
Арашуков-старший привлек внимание правоохранителей своей деятельностью на посту советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Следственные органы позднее обвинили его в хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС).
Рауф Арашуков с 2016 года представлял в Совете Федерации Республику Карачаево-Черкесия (КЧР). До этого 32-летний сенатор занимал различные должности в правительстве КЧР.
В начале марта из СИЗО был выпущен экс-сенатор от КЧР Вячеслав Дерев, который, как утверждали в СМИ, давал показания на Арашуковых.