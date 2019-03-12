Комиссия по этике рекомендовала исключить из «Единой России» депутата Гасана Набиева

Как подчеркнул ее заместитель Василий Пискарев, решение было поддержано всеми членами комиссии. «Люди с такой позицией не могут быть в рядах «Единой России». Она категорически не соответствует ценностным ориентирам партии», – указал он.





Член комиссии и Высшего совета партии Александр Жуков считает, что с учетом значимости и общественного резонанса высказывания Набиева, он сам должен был написать заявление об исключении из партии, однако этого не сделал.





«Комиссия рекомендует всем членам партии при обсуждении социально острых тем сверять свои высказывания с позицией «Единой России», – подчеркнул он. Как сообщили в пресс-службе партии, решение Комиссии будет направлено всем региональным отделениям.





Высказывание депутата осудил спикер Госдумы Вячеслав Володин, считающий, что такие слова в адрес россиян недопустимы.





«Мы стали свидетелями, когда один из депутатов регионального законодательного собрания высказался очень, мягко говоря, некорректно в отношении тех, кто сейчас подпадает под действие закона, посчитав, что его путь — более эффективного человека,[что] он пример другим, — сказал Володин. — Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах».





Спикер Госдумы призвал коллег учиться политической культуре и проявлять сопереживание и соучастие по отношению к тем людям, у которых тяжело сложилась судьба.