СМИ: Австрийского полковника, шпионившего в пользу России, могли задержать по наводке Скрипаля

Полковник австрийской армии в отставке, которого задержали четыре месяца назад по подозрению в шпионаже в пользу России, мог попасть в поле зрение спецслужб и прокуратуры благодаря информации, полученной от экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое предположение выдвинуло издание Kurier.
Издание утверждает, что офицер, ушедший в отставку пять лет назад, сотрудничал с российскими спецслужбами с 1992 года по 2018 год. По данным СМИ, ранее британские спецслужбы передали властям Австрии информацию об отставном австрийском полковнике, который подозревается в шпионаже в пользу России. Офицер работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, но не имел доступа к секретным данным.
В ноябре 2018 года власти Австрии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России экс-полковника австрийской армии. Офицер, предположительно, передавал информацию об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, сановниках и миграционном кризисе. Прокуратура ведет дело в закрытом режиме. Несмотря на разразившийся скандал, глава австрийского МИДа Карин Кнайсль заявила, что он не отразится на диалоге с Россией.
4 марта 2018 года в британском городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, их пытались убить с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок» российские разведчики. Скотленд-Ярд считает, что это сделали «агенты ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов по приказу Кремля.
Россия все обвинения в свой адрес категорически отрицает. 12 сентября Владимир Путин заявил, что знает, кто такие Петров и Боширов, и что они не причастны к попытке убийства Скрипаля. Он также призвал их дать интервью СМИ, чтобы они могли озвучить свою версию событий. 13 сентября Боширов и Петров в интервью RT сообщили, что являются «бизнесменами средней руки» и действительно были в Солсбери в начале марта, но не с целью убийства Скрипаля, а чтобы посмотреть местную достопримечательность — огромный собор.