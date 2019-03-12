СМИ: Австрийского полковника, шпионившего в пользу России, могли задержать по наводке Скрипаля

Полковник австрийской армии в отставке, которого задержали четыре месяца назад по подозрению в шпионаже в пользу России, мог попасть в поле зрение спецслужб и прокуратуры благодаря информации, полученной от экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое предположение выдвинуло издание Kurier.



