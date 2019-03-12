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Boeing 737 MAX 8 компании Norwegian развернулся и возвращается в Стокгольм
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Boeing 737 MAX 8 компании Norwegian развернулся и возвращается в Стокгольм

Ранее в компании заявили, что прекращают эксплуатацию Boeing 737 MAX 8

Ранее в компании заявили, что прекращают эксплуатацию Boeing 737 MAX 8
Боинг 737-8JP, Norwegian Airlines Фото: © wikimedia.org / Anna Zvereva

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Norwegian, следовавший в Тель-Авив из Стокгольма, развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм, сообщает РИА Новости. По данным сервиса FlightRadar, самолет развернулся в небе над Румынией. Ранее 12 марта в Norwegian заявили, что прекращают эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. Австрия, Германия, Франция, Великобритания и ряд других стран закрыли свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8, один из которых потерпел крушение в Эфиопии.


Самолет компании Norwegian должен был приземлиться в Тель-Авиве в 17:00 по местному времени (19:00 мск).


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Скриншот: ©Daily Storm

«Компания Norwegian приняла решение временно прекратить полеты своих Boeing 737 MAX 8 после рекомендаций со стороны нескольких европейских авиационных органов», — говорится в сообщении Norwegian, опубликованном три часа назад.


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Австрия, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Малайзия и Оман закрыли свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8. От эксплуатации этих самолетов отказались Эфиопия, Австралия, Китай, Индонезия, Сингапур и некоторые другие страны, а также ряд латиноамериканских и азиатских авиакомпаний.


В американской корпорации Boeing заявили, что уверены в безопасности своих самолетов модели 737 MAX 8. В то же время в компании понимают решения иностранных регуляторов приостановить полеты этих воздушных судов в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, говорится в заявлении на сайте Boeing.


В Boeing отметили, что Федеральное управление гражданской авиации США на данный момент не предписывает никаких действий в отношении Boeing 737 MAX 8. «На основании имеющейся сейчас информации мы не имеем никаких причин выпускать какие-либо новые указания для операторов», — сообщила корпорация.


Росавиация 12 марта сообщила, что после катастрофы в Эфиопии ведомство направило в Boeing запрос о рекомендациях по дальнейшей безопасной эксплуатации самолетов 737 MAX 8. На данный момент единственная российская компания, эксплуатирующая Boeing 737 MAX 8, — S7. В компании сообщили ТАСС, что у них нет информации, подвергающей сомнению надежность этого самолета. По словам представителя S7, за время эксплуатации в авиакомпании Boeing 737 MAX 8 демонстрирует хорошие показатели, «никаких проблем пилоты и технические специалисты не отмечают».


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Самолет Boeing 737 Ethiopian Airlines потерпел крушение рядом с эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт 10 марта. Погибли все находившиеся на борту — 157 человек, в том числе трое граждан России. Самолет летел из Аддис-Абебы в Найроби.


В конце октября 2018 года в Индонезии также разбился самолет этого типа (Boeing 737 MAX 8). Тогда погибли 189 человек. Основываясь на предварительных выводах расследования, Boeing разослал операторам своих самолетов предупреждение, что сбои в системе контроля за полетом могут привести к внезапному падению самолета.


Boeing утаил от авиакомпаний и пилотов, что функция управления полетом на самолете Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 при нештатной ситуации может увести самолет в пике, писала в ноябре прошлого года газета The Wall Street Journal, ссылаясь на участников расследования авиакатастрофы. Такая особенность самолета могла привести к крушению в конце октября 2018-го в Индонезии, сообщало издание.