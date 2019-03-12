Boeing 737 MAX 8 компании Norwegian развернулся и возвращается в Стокгольм

Австрия, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Малайзия и Оман закрыли свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8. От эксплуатации этих самолетов отказались Эфиопия, Австралия, Китай, Индонезия, Сингапур и некоторые другие страны, а также ряд латиноамериканских и азиатских авиакомпаний.





В американской корпорации Boeing заявили, что уверены в безопасности своих самолетов модели 737 MAX 8. В то же время в компании понимают решения иностранных регуляторов приостановить полеты этих воздушных судов в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, говорится в заявлении на сайте Boeing.





В Boeing отметили, что Федеральное управление гражданской авиации США на данный момент не предписывает никаких действий в отношении Boeing 737 MAX 8. «На основании имеющейся сейчас информации мы не имеем никаких причин выпускать какие-либо новые указания для операторов», — сообщила корпорация.





Росавиация 12 марта сообщила, что после катастрофы в Эфиопии ведомство направило в Boeing запрос о рекомендациях по дальнейшей безопасной эксплуатации самолетов 737 MAX 8. На данный момент единственная российская компания, эксплуатирующая Boeing 737 MAX 8, — S7. В компании сообщили ТАСС, что у них нет информации, подвергающей сомнению надежность этого самолета. По словам представителя S7, за время эксплуатации в авиакомпании Boeing 737 MAX 8 демонстрирует хорошие показатели, «никаких проблем пилоты и технические специалисты не отмечают».