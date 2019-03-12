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Мэр Перми получил представление от прокуратуры из-за скользких тротуаров
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Мэр Перми получил представление от прокуратуры из-за скользких тротуаров

Ранее из-за гололеда более 100 человек получили травмы, по каждому случаю будет проведена проверка

Прокуратура Перми сообщила 12 марта, что мэр города Дмитрий Самойлов получил представление (акт прокурорского надзора, призванный устранить нарушения закона) за некачественное содержание улиц во время гололеда, которое привело к возникновению травмоопасных ситуаций.


На сайте надзорного органа размещена информация о том, что в первой половине марта медикам поступили многочисленные жалобы граждан города, пострадавших из-за гололеда. Как отмечается в сообщении, основанием для проверки послужили «множественные обращения граждан, а также факты травматизма».


В ходе проверки, как отмечает пресс-служба прокуратуры, выяснилось, что «этому способствовало отсутствие контроля со стороны глав администраций городских районов за подрядными организациями, осуществляющими содержание пешеходных тротуаров и мест общего пользования».


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По итогам проверки мэру города было внесено представление от прокуратуры, которая потребовала «принять строгие меры ответственности к лицам, допустившим указанное бездействие». По каждому доказанному случаю получения травм из-за гололеда будет проведена проверка правоохранительными органами.


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По данным ТАСС, ранее в городе было зафиксировано более 100 случаев получения травм на улицах из-за гололеда. По словам замглавы администрации Перми Анатолия Дашкевича, сейчас работа кипит, но не хватает людей. В то же время чиновник отметил, что сотрудники управлений по благоустройству распределены по районам и контролируют состояние тротуаров и заездов во дворы.