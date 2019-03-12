Мэр Перми получил представление от прокуратуры из-за скользких тротуаров

Прокуратура Перми сообщила 12 марта, что мэр города Дмитрий Самойлов получил представление (акт прокурорского надзора, призванный устранить нарушения закона) за некачественное содержание улиц во время гололеда, которое привело к возникновению травмоопасных ситуаций.





На сайте надзорного органа размещена информация о том, что в первой половине марта медикам поступили многочисленные жалобы граждан города, пострадавших из-за гололеда. Как отмечается в сообщении, основанием для проверки послужили «множественные обращения граждан, а также факты травматизма».





В ходе проверки, как отмечает пресс-служба прокуратуры, выяснилось, что «этому способствовало отсутствие контроля со стороны глав администраций городских районов за подрядными организациями, осуществляющими содержание пешеходных тротуаров и мест общего пользования».