Прокуратура Венесуэлы начала расследование против Гуайдо о саботаже энергосети

Прокуратура Венесуэлы оповестила Верховный суд страны о начале второго расследования в отношении Хуана Гуайдо по подозрению в его причастности к саботажу энергосистемы. Первое расследование было проведено в январе. Ранее СМИ сообщали, что, начиная с 7 марта, из-за отключения электричества в венесуэльских больницах скончался как минимум 21 человек.



