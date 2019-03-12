Прокуратура Венесуэлы начала расследование против Гуайдо о саботаже энергосети

Прокуратура Венесуэлы оповестила Верховный суд страны о начале второго расследования в отношении Хуана Гуайдо по подозрению в его причастности к саботажу энергосистемы. Первое расследование было проведено в январе. Ранее СМИ сообщали, что, начиная с 7 марта, из-за отключения электричества в венесуэльских больницах скончался как минимум 21 человек.
«Мы только что проинформировали Верховный суд о том, что прокуратура начала новое расследование, помимо того, что было проведено в январе, в отношении гражданина Хуана Херардо Гуаидо Маркеса за предположительное причастие к саботажу электроэнергетической системы страны с четверга 7 марта», — цитирует слова генерального прокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба издание Le Matin.
12 марта госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в развале экономики Венесуэлы Россию, Кубу и правительство действующего президента страны Николаса Мадуро. «Бедствие, хаос, охватившие сегодня Венесуэлу, - это прямой результат влияния социализма, режима Мадуро, Кубы и России, которые разрушают некогда сильную экономику», — заявил он. По его словам, США готово помочь восстановить демократию в стране.
Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без электричества более чем на сутки. По разным данным, речь идет об отсутствии электроснабжения в 20 или 22 из 23 штатов. По словам жителей Каракаса, это самое продолжительное на их памяти отключение электроэнергии в столице. Сейчас электроснабжение в отдельных районах города восстановлено.
Ранее в Национальной электрической компании заявляли, что причиной случившегося стал саботаж на ГЭС Гури имени Симона Боливара в штате Боливар, генерирующей около 80% электроэнергии страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». В Вашингтоне эти обвинения отвергли.