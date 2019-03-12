Конгресс США поручил главе Нацразведки предоставить доклад о намерениях России

Палата представителей Конгресса США 12 марта одобрила законопроект, согласно которому директор Национальной разведки обязан предоставить доклад об оценке намерений руководства РФ. Документ будет вынесен на рассмотрение Сената, после чего законопроект должен будет подписать президент США Дональд Трамп. После утверждения законопроекта у директора Нацразведки будет 90 дней, чтобы представить доклад.
«Поручить директору Национальной разведки предоставить разведывательные оценки о намерениях политического руководства Российской Федерации и о других целях», — цитирует законопроект ТАСС. Также в документе отмечается, что Россия принимает непосредственное участие «в информационной войне и политическом вмешательстве на Западе, в том числе путем подрыва демократических систем и использования экономической и этнической напряженности в странах НАТО», что представляет национальную угрозу для США.
Авторы законопроекта призвали Великобританию, Германию и Канаду вместе с США продолжать усиливать военное присутствие в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. В то же время в документе отмечается, что действия американской стороны носят оборонительный характер и никакой угрозы российской территории не несут. Подчеркивается, что США «не стремятся быть врагами русского народа», а желают надежных экономических взаимоотношений с Россией, «основанных на демократических принципах».
В случае подписания Трампом документа у директора Нацразведки будет 90 дней на то, чтобы предоставить доклад. По задумке авторов законопроекта, в доклад должен быть включен анализ «возможная реакция на расширение военного присутствия США или НАТО в Восточной Европе или на усиление военной поддержки США союзников и партнеров в регионе, например, предоставление дополнительного военного оборудования летального характера Украине или Грузии».
11 марта президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе к Конгрессу попросил выделить свыше полмиллиарда долларов на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии «злонамеренному» влиянию России, о чем говорится в проекте бюджета на 2020 финансовый год. Эти деньги предлагается направить на снижение зависимости партнеров Вашингтона от российского вооружения, а также на меры по укреплению коллективной безопасности.