Конгресс США поручил главе Нацразведки предоставить доклад о намерениях России

Палата представителей Конгресса США 12 марта одобрила законопроект, согласно которому директор Национальной разведки обязан предоставить доклад об оценке намерений руководства РФ. Документ будет вынесен на рассмотрение Сената, после чего законопроект должен будет подписать президент США Дональд Трамп. После утверждения законопроекта у директора Нацразведки будет 90 дней, чтобы представить доклад.





«Поручить директору Национальной разведки предоставить разведывательные оценки о намерениях политического руководства Российской Федерации и о других целях», — цитирует законопроект ТАСС. Также в документе отмечается, что Россия принимает непосредственное участие «в информационной войне и политическом вмешательстве на Западе, в том числе путем подрыва демократических систем и использования экономической и этнической напряженности в странах НАТО», что представляет национальную угрозу для США.





Авторы законопроекта призвали Великобританию, Германию и Канаду вместе с США продолжать усиливать военное присутствие в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. В то же время в документе отмечается, что действия американской стороны носят оборонительный характер и никакой угрозы российской территории не несут. Подчеркивается, что США «не стремятся быть врагами русского народа», а желают надежных экономических взаимоотношений с Россией, «основанных на демократических принципах».