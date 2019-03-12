Посол России заявил, что Британия никогда не искала встречи с Петровым и Бошировым

Ранее посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что Лондон стремится «привлечь к суду в Великобритании тех, кто называет себя Петровым и Бошировым, за преступление, совершенное на территории Великобритании».





Также Яковенко обвинил Британию в нарушении международного права, которая не предоставляет информацию по делу об убийстве экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова и заявил, что за год расследование существенно не продвинулось. По мнению дипломата, британские следователи не смогли предоставить ни «каких-либо ощутимых результатов ведущегося уже год расследования», ни каких-либо новых деталей, по которой «можно было бы судить о достигнутом прогрессе».





«Сегодня появилась публикация о том, что его [Глушкова] дочь Наталия стала требовать, чтобы хоть какую-то информацию британская сторона предоставила ей и написала даже открытое письмо, — сообщил Яковенко. — Я считаю, что это нарушение международного права, поскольку они не информируют нас о том, что произошло с этим человеком еще год назад».