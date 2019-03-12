Посол России заявил, что Британия никогда не искала встречи с Петровым и Бошировым

Посол России в Британии Александр Яковенко ответил на заявление своего иностранного коллеги Лори Бристоу о необходимости привлечь к суду Петрова и Боширова за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщив, что Лондон никогда не обращался с данным запросом. Также дипломат отметил, что подобный запрос не поступал по причине того, что британской стороны нечем его обосновать.
«Во-первых, британцы никогда к нам официально не обращались за содействием, с тем чтобы задать соответствующие вопросы этим двум молодым людям», — заявил Яковенко в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1». По словам дипломата, «для того, чтобы обратиться с такой просьбой, такую просьбу нужно обосновать». По мнению Яковенко, британской стороне не хватает доказательств причастности Боширова и Петрова к отравлению Скрипалей, «поэтому никаких запросов в наш адрес… не поступало».
Ранее посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что Лондон стремится «привлечь к суду в Великобритании тех, кто называет себя Петровым и Бошировым, за преступление, совершенное на территории Великобритании».
Также Яковенко обвинил Британию в нарушении международного права, которая не предоставляет информацию по делу об убийстве экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова и заявил, что за год расследование существенно не продвинулось. По мнению дипломата, британские следователи не смогли предоставить ни «каких-либо ощутимых результатов ведущегося уже год расследования», ни каких-либо новых деталей, по которой «можно было бы судить о достигнутом прогрессе».
«Сегодня появилась публикация о том, что его [Глушкова] дочь Наталия стала требовать, чтобы хоть какую-то информацию британская сторона предоставила ей и написала даже открытое письмо, — сообщил Яковенко. — Я считаю, что это нарушение международного права, поскольку они не информируют нас о том, что произошло с этим человеком еще год назад».
Николай Глушков занимал пост замглавы «Аэрофлота» с 1996-го по 2000 год. В 2000 году его арестовали по обвинению в хищении средств компании, мошенничестве и отмыванию незаконно полученных денег. В 2004 году суд оправдал мужчину по большинству статей, однако признал его виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорил Глушкова к трем годам и трем месяцам заключения условно. После этого мужчина покинул Россию, а в 2010 году получил политическое убежище в Великобритании.
В марте 2018 года Николай Глушков был найден мертвым в своем лондонском доме. Следствие предположило, что мужчину задушили собачьим поводком. Скотленд-Ярд считает его смерть «необъяснимой». 16 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти экс-заместителя гендиректора «Аэрофлота», хотя обязан был это сделать.
4 марта 2018 года в британском городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, их пытались убить с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок» российские разведчики. Скотленд-Ярд считает, что это сделали «агенты ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов по приказу Кремля.