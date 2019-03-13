Токио выразил недовольство военными учениями России на Курилах

Япония заявила России протест в связи с российскими военными учениями на южных островах Курильской гряды, сочтя их неприемлемыми. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японское посольство. Ранее сообщалось, что Токио по дипломатическим каналам сделал Москве «заявление» в связи с начавшими на Курилах 12 марта учениями российских мотострелковых подразделений.





«России было сделано представление в связи с этими учениями, — цитирует Kyodo заявление дипломатического представительства Японии в России. — Представление было сделано на уровне советника посольства нашей страны в Москве в адрес Министерства иностранных дел РФ... Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях».





Данное представление, уточнила представитель японского МИД, следует считать протестом исходя из юридической позиции Токио по вопросу северных территорий. В то же время во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правительство Японии считает «проблему северных островов и ее решение важным», поэтому переговоры с Россией о подписании мирного договора и решении территориального вопроса будут продолжены.





Ранее в японском МИДе заявили, что в Токио внимательно следят за активностью российских военных на южной части Курил и тщательно собирают информацию об их передвижении и дислокации.