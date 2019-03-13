В ООН заявили о росте на Украине насилия со стороны крайне правых

Накануне президентских выборов на Украине отмечен рост насилия со стороны крайне правых групп, что создает в стране атмосферу запугивания и угрозу для основных свобод. Об этом говорится в докладе, опубликованным управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН. В документе отмечается безнаказанность нападавших на журналистов и других сотрудников средств массовой информации, гражданских и политических активистов, адвокатов.





В период с января 2018 года по январь 2019 года на Украине сложилась тенденция «жестоких нападений и актов запугивания» в отношении журналистов и гражданских активистов, подчеркивается в документе. «В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало 164 нарушения в отношении таких основных свобод, как свобода мнений и их свободного выражения, свобода мирных собраний и объединения, свобода религии или убеждений, а также права на защиту от дискриминации и права на равную защиту закона», — говорится в докладе.





Нападения праворадикальных группировок создали в стране атмосферу запугивания, указывается в документе, которая производит сдерживающее воздействие на способность и готовность людей открыто говорить о вопросах общественной значимости, прежде всего — выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики.





УВКПЧ отмечает, что значительное число нападений, как утверждается, совершают правые радикалы. При этом в докладе выражается озабоченность в связи с тем, что в большинстве случаев такие преступления остаются безнаказанными.





Отдельно в документе отмечается, что получение автокефалии новой церковью Украины значительно обострило противоречия между православными общинами. «УВКПЧ задокументировало десять случаев угроз и актов запугивания в отношении священнослужителей и прихожан преимущественно Украинской православной церкви [Московского патриархата]», — подчеркивается в докладе.





В документе также выражается обеспокоенность тем, что «существующая политическая среда еще более способствует обострению напряженности» в данном вопросе. Кроме того, в докладе упоминаются случаи давления на священников УПЦ МП со стороны сотрудников СБУ.





В конце УВКПЧ отмечает усилия украинского правительства по обеспечению эффективности и прозрачности расследований резонансных дел о жестоких нападениях на активистов и усилению безопасности и защиты во время массовых публичных собраний в крупных городах и дает ему рекомендации. В частности, правительству Украины рекомендуется публично освещать все нападения на журналистов и гражданских активистов, объективно расследовать все случаи жестоких нападений и выполнять международные обязательства страны в области прав человека.