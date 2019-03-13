Вашингтон призывает Берлин не завершать «Северный поток — 2»

Вашингтон рассчитывает на то, что Берлин пересмотрит свою позицию и не позволит завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне. По его словам, Белый дом не желает, чтобы американские союзники в Европе зависели от поставок российского газа после запуска этого газопровода. В свою очередь министр энергетики США Рик Перри утверждает, что поставки американского сжиженного газа позволят полностью удовлетворить потребности европейцев в энергоносителях.





«Германия отдает свои деньги россиянам в то время, когда ее защищают другие», — заявил Помпео, отвечая на вопрос о том, как США относятся к тому, что строительство газопровода «Северный поток — 2» все ближе к завершению.





«Мы призываем их [Берлин] не завершать газопровод, мы призываем их диверсифицировать поставки энергоносителей», — добавил госсекретарь и отметил, что сами США не хотят зависеть от поставок нефти из Венесуэлы.





«Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ из-за проекта «Северный поток — 2», — уточнил Помпео и добавил, что в связи с этим США наращивают добычу и экспорт углеводородов и намерены «помочь своим друзьям обеспечить диверсификацию» поставок энергоносителей.





Министр энергетики США Рик Перри на конференции заявил, что поставки американских энергоносителей в Европу осуществляются без каких-либо обязательств. При этом он утверждает, что поставки европейским потребителям газа из России предполагает «особые обязательства». «Мы полагаем, нашим друзьям в Европе следует знать, что они могут получить сжиженный природный газ из США, Катара, Австралии, откуда угодно», — уточнил он.





Перри также заявил, что поставки американского газа помогут «по-настоящему освободить Европу от российского вмешательства». Отвечая на вопрос о наличии в США достаточных мощностей для экспортных поставок сжиженного газа, министр сказал: «Очевидно, да». При этом он отметил, что на данном этапе нужно провести определенные работы в инфраструктуре.