Минпромторг уточнил сроки появления беспилотных автомобилей в Москве

Первые беспилотные автомобили появятся на дорогах Москвы и Татарстана в апреле-мае текущего года в рамках правительственного эксперимента, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместитель главы Минпромторга Александра Морозова. По его словам, для участия в эксперименте заявились шесть компаний — «Яндекс», Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), конструкторское бюро «Аврора», «КамАЗ», «Иннополис» и Таганрогский университет. При этом он отметил, что большинство автомобилей-беспилотников будет принадлежать «Яндексу».





«Я думаю, что конец апреля - май (выйдут на улицы)», — приводит слова Морозова РИА Новости. Замминистра уточнил, что это время года выбрано не случайно, поскольку так будет безопаснее с учетом состояния дорог зимой и для получения опыта.





В этом году не планируют принять участие в эксперименте Scania, Volvo, MAN, однако эти производители направили в правительство свои отзывы и, возможно, поедут в следующем году, рассказал агентству соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко. «В целом опрошено около 30 компаний», — уточнил он.





Всего в правительственном эксперименте примут участие около 150 беспилотных автомобилей, большая часть из которых будет принадлежать «Яндексу», отметил Гурко. По его словам, компании самостоятельно выбирают базовые платформы для своих высокоавтоматизированных машин.





Как отмечает газета «Коммерсантъ», эксперименту по допуску беспилотных автомобилей на дороги общего пользования не хватает 240 миллионов рублей, из которых 40 миллионов необходимо НАМИ для проверки беспилотников и 200 — на строительство специальных дорог для них. При этом Александр Морозов выразил уверенность в том, что в мае первые беспилотные машины выйдут на дороги Москвы и Казани, где для них будут выделены специальные зоны для тестироания.