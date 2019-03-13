В Сети появилось видео ликвидации боевика в Самарской области

Спецоперация была проведена в ночь на 13 марта, сообщается на официальном сайте Национального антитеррористического комитета (НАК). Проживавший в одном из частных домов боевик (личность которого установлена ФСБ) собирался совершить теракт, отмечено в этом же сообщении НАК.





«По данным оперативного штаба НАК он являлся сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом, и вынашивал намерения совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей», — говорится на сайте НАК.





На месте, где укрывался боевик, правоохранителями было обнаружено оружие, боеприпасы, а также бомба, готовая к использованию. Сотрудники ФСБ проводят следственные действия, главной целью которых является установление возможных сообщников уничтоженного боевика.





В конце февраля ФСБ сумела предотвратить террористическую атаку на здание главного штаба ГРУ, писал «Коммерсантъ».