В Сети появилось видео ликвидации боевика в Самарской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели спецоперацию по задержанию боевика в селе Екатериновка Безенчукского района Самарской области. Подозреваемому предложили сдаться, однако он отказался выполнить требования и метнул в их сторону гранату. В ходе короткой перестрелки он был уничтожен. Из правоохранителей и мирных жителей никто не пострадал.
Спецоперация была проведена в ночь на 13 марта, сообщается на официальном сайте Национального антитеррористического комитета (НАК). Проживавший в одном из частных домов боевик (личность которого установлена ФСБ) собирался совершить теракт, отмечено в этом же сообщении НАК.
«По данным оперативного штаба НАК он являлся сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом, и вынашивал намерения совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей», — говорится на сайте НАК.
На месте, где укрывался боевик, правоохранителями было обнаружено оружие, боеприпасы, а также бомба, готовая к использованию. Сотрудники ФСБ проводят следственные действия, главной целью которых является установление возможных сообщников уничтоженного боевика.
В конце февраля ФСБ сумела предотвратить террористическую атаку на здание главного штаба ГРУ, писал «Коммерсантъ».