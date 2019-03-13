МИД РФ: Санкции США против работающего в Венесуэле банка из РФ — это удар по доллару

Россия призывает США одуматься и начать совместную работу под эгидой ООН по решению политического кризиса в Венесуэле, а не вводить новые санкции против российского банка, работающего на рынке этой латиноамериканской страны. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с расширением антироссийских санкций. В документе особое внимание обращается на то, что своими действиями Вашингтон нанес очередной удар по собственной валюте и доверию к ней в мире.





«Вашингтон вновь решил прибегнуть к санкциям, включив на этот раз в «черные списки» российский банк, предоставляющий правительству Венесуэлы возможность нормально работать с иностранными партнерами», — подчеркивается в комментарии.





Внесение в санкционный список еще одного российского банка в МИДе назвали «очередным ударом» США по собственной валюте, доверию к ней в мировом сообществе и ее статусу инструмента для международных расчетов. «Вашингтон сам все больше убеждает мировое сообщество в ненадежности доллара, толкает к отказу от его использования», — считают в министерстве.





Угрозы госсекретаря США Майкла Помпео в адрес корпорации «Роснефть» за сотрудничество с венесуэльскими компаниями, прозвучавшие 12 марта, в МИДе назвали бессмысленными. «Она и без того с 2014 года находится под санкциями, но продолжает успешно работать», — уточнили в ведомстве и добавили, что в результате этих действий американской администрации серьезные потери понесли прежние партнеры корпорации из США, которые были вынуждены свернуть сотрудничество с ней.