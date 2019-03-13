МИД РФ: Санкции США против работающего в Венесуэле банка из РФ — это удар по доллару

Россия призывает США одуматься и начать совместную работу под эгидой ООН по решению политического кризиса в Венесуэле, а не вводить новые санкции против российского банка, работающего на рынке этой латиноамериканской страны. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с расширением антироссийских санкций. В документе особое внимание обращается на то, что своими действиями Вашингтон нанес очередной удар по собственной валюте и доверию к ней в мире.
«Вашингтон вновь решил прибегнуть к санкциям, включив на этот раз в «черные списки» российский банк, предоставляющий правительству Венесуэлы возможность нормально работать с иностранными партнерами», — подчеркивается в комментарии.
Внесение в санкционный список еще одного российского банка в МИДе назвали «очередным ударом» США по собственной валюте, доверию к ней в мировом сообществе и ее статусу инструмента для международных расчетов. «Вашингтон сам все больше убеждает мировое сообщество в ненадежности доллара, толкает к отказу от его использования», — считают в министерстве.
Угрозы госсекретаря США Майкла Помпео в адрес корпорации «Роснефть» за сотрудничество с венесуэльскими компаниями, прозвучавшие 12 марта, в МИДе назвали бессмысленными. «Она и без того с 2014 года находится под санкциями, но продолжает успешно работать», — уточнили в ведомстве и добавили, что в результате этих действий американской администрации серьезные потери понесли прежние партнеры корпорации из США, которые были вынуждены свернуть сотрудничество с ней.
В конце комментария МИД призывает Вашингтон одуматься и вместо введения санкций против иностранных компаний и банков, работающих в Венесуэле, перейти к «нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации» в этой латиноамериканской стране на основе международного права.
Минфин США 11 марта ввел санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» из-за связи с нефтяной венесуэльской госкомпанией PDVSA. Среди акционеров банка — венесуэльский госфонд, ВТБ и Газпромбанк. У банка есть представительство в Венесуэле, штаб-квартира банка находится в Москве. По итогам прошлого года банк занимал 78-е место по размеру активов в рейтинге «Интерфакс-100».
В конце января 2019 года США ввели санкции против PDVSA, главной нефтяной компании Венесуэлы. Представители американского минфина сообщили, что санкции введены для давления на президента республики Николаса Мадуро — по их мнению, глава Венесуэлы «откачивает» средства PDVSA, чтобы финансировать свои действия и удержать власть.