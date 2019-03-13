СМИ: Атаковавшие посольство КНДР в Мадриде связаны с ЦРУ

Полиция и Национальный разведывательный центр Испании, расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, считают, что по меньшей мере двое из 10 нападавших имеют отношение к Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США, сообщает газета El Pais. По ее данным, испанские правоохранители исключают, что атаку совершили обычные преступники, поскольку операция была «идеально спланирована» и налетчики не искали денег или драгоценностей, а лишь компьютерные файлы и мобильные телефоны, которые и были похищены.





El Pais уточняет, что налет на посольство Северной Кореи в столице Мадрида может привести «к дипломатическим трениям» между Испанией и США. Источники газеты в правительственных кругах отмечают, что если причастность ЦРУ подтвердится, это будет считаться «недопустимым» действием со стороны союзной страны. В таком случае, отмечает издание, американские спецслужбы не просто действовали бы на испанской территории без разрешения властей, но и нарушили бы международные конвенции, которые защищают дипломатические представительства.





Нападение на посольство КНДР «было особенно жестоким», уточняет El Pais. Как сообщает газета, около 15:00 по местному времени в дипломатическую миссию ворвались 10 вооруженных людей, которые связали, избили и допросили ее сотрудников. О нападении полицию предупредили местные жители, которые, услышав крики женщины, сумевшей выбраться из здания через окно на втором этаже, вызвали патрульную машину.