СМИ: Атаковавшие посольство КНДР в Мадриде связаны с ЦРУ

Полиция и Национальный разведывательный центр Испании, расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, считают, что по меньшей мере двое из 10 нападавших имеют отношение к Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США, сообщает газета El Pais. По ее данным, испанские правоохранители исключают, что атаку совершили обычные преступники, поскольку операция была «идеально спланирована» и налетчики не искали денег или драгоценностей, а лишь компьютерные файлы и мобильные телефоны, которые и были похищены.
El Pais уточняет, что налет на посольство Северной Кореи в столице Мадрида может привести «к дипломатическим трениям» между Испанией и США. Источники газеты в правительственных кругах отмечают, что если причастность ЦРУ подтвердится, это будет считаться «недопустимым» действием со стороны союзной страны. В таком случае, отмечает издание, американские спецслужбы не просто действовали бы на испанской территории без разрешения властей, но и нарушили бы международные конвенции, которые защищают дипломатические представительства.
Нападение на посольство КНДР «было особенно жестоким», уточняет El Pais. Как сообщает газета, около 15:00 по местному времени в дипломатическую миссию ворвались 10 вооруженных людей, которые связали, избили и допросили ее сотрудников. О нападении полицию предупредили местные жители, которые, услышав крики женщины, сумевшей выбраться из здания через окно на втором этаже, вызвали патрульную машину.
Следователи исключают, что за атакой стоят обычные преступные группировки, отмечает газета. По их данным, операция была «идеально спланирована» и нападавшие не забрали из посольства деньги и драгоценности, а похищены были только компьютерные файлы и сотовые телефоны. Испанские правоохранители не исключают, что спецслужбы США могли действовать при сотрудничестве с разведкой Южной Кореи. Как показал анализ записей камер видеонаблюдения, большинство нападавших были корейцами, два из которых подозреваются в связи с ЦРУ.
Признаки причастности ЦРУ к нападению на северокорейское посольство и его связь с разведкой Южной Кореи газета попросила прокомментировать американскую спецслужбу. По данным издания, в разведывательном управлении США отрицают свою причастность к инциденту, однако «не очень убедительно».