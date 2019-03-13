Россия не будет закрывать небо для полетов Boeing 737 MAX 8

Россия не планирует ограничивать полет Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением. В свою очередь в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что не откажутся от планов по закупке 14 этих лайнеров.
«Таких распоряжений не поступало. Закрывать воздушное пространство для самолетов такого типа не планируется», — цитирует свой источник «Интерфакс».
Авиакомпания «Уральские авиалинии» не будет отказываться от заключенного ранее договора на поставку 14 новых Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии. «Отказываться от покупки не планируется», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение рядом с эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт. Погибли все находившиеся на борту — 157 человек, в том числе трое граждан России. Авиалайнер совершал рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Катастрофа вынудила компанию-производитель отложить на неопределенный срок презентацию своего нового широкофюзеляжного самолета 777x, она должна была состояться 13 марта в Сиэтле.
После авиакатастрофы в Эфиопии десятки компаний приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX 8, в том числе от них отказались Европейское агентство авиационной безопасности, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, южнокорейская The Eastar Jet, мексиканский авиаперевозчик Aeromexico. Китайские власти также предписали всем внутренним авиакомпаниям не совершать полеты на воздушных судах данного типа.
При этом некоторые страны не только приостановили эксплуатацию всей линейки этих самолетов, но и закрыли для них воздушное пространство. Среди них — Великобритания, Австралия, Оман и Индия.