Россия не будет закрывать небо для полетов Boeing 737 MAX 8

Россия не планирует ограничивать полет Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением. В свою очередь в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что не откажутся от планов по закупке 14 этих лайнеров.





«Таких распоряжений не поступало. Закрывать воздушное пространство для самолетов такого типа не планируется», — цитирует свой источник «Интерфакс».





Авиакомпания «Уральские авиалинии» не будет отказываться от заключенного ранее договора на поставку 14 новых Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии. «Отказываться от покупки не планируется», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.