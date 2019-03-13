Орешкин призвал изменить в Росстате методику расчета реальных доходов населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) должна поменять инструменты, используемые при расчете реальных доходов граждан. В ведомстве должны также прислушиваться к мнению экспертов. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. В правительстве, развивая дискуссию о необходимости изменения методики расчета реальных доходов, не только стремятся получить объективные данные о состоянии экономического положения россиян, но и заработать дополнительные политические очки, заметил в разговоре с Daily Storm экономист Василий Колташов.
«Мне кажется, после этого заявления Орешкина они [Росстат] постараются показать нам более реальную картину, чем они привыкли это делать. Росстат уж слишком старательно рисует неправду, — сказал Колташов. — Орешкин хочет показать себя человеком, который понимает проблемы и [может] их решать, и стоит за развитие экономики».
По словам Колташова, предшественники Орешкина в кресле главы Минэкономразвития в глазах рядовых граждан представали либералами, для которых неуспех простых граждан всегда объяснялся ленью и косностью обывателей, а нынешний глава министерства намерен выглядеть иначе: «Орешкин стремится улучшить свой образ как экономиста и государственного деятеля. Конечно, [более объективная] статистика [Росстата] может ему помочь в своей игре».
В декабре 2018 года первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов раскритиковал Росстат, который, по его словам, представляет правительству некорректные данные о реальных доходах россиян. После этого замечания Силуанова Орешкин заявил, что методология Росстата соответствует мировым стандартам и ведомство качественно выполняет свою работу.
По данным Росстата, реальные доходы россиян снижаются с 2014 года. Только по итогам 2018 года они сократились на 0,2%. Однако, по версии Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти более чем на 3%. 12 марта «Ведомости» писали, что правительство, обеспокоенное такой существенной разницей в «показаниях» Росстата и министерства, решило поменять эту методику расчета реальных доходов населения.