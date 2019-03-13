Орешкин призвал изменить в Росстате методику расчета реальных доходов населения

«Мне кажется, после этого заявления Орешкина они [Росстат] постараются показать нам более реальную картину, чем они привыкли это делать. Росстат уж слишком старательно рисует неправду, — сказал Колташов. — Орешкин хочет показать себя человеком, который понимает проблемы и [может] их решать, и стоит за развитие экономики».





По словам Колташова, предшественники Орешкина в кресле главы Минэкономразвития в глазах рядовых граждан представали либералами, для которых неуспех простых граждан всегда объяснялся ленью и косностью обывателей, а нынешний глава министерства намерен выглядеть иначе: «Орешкин стремится улучшить свой образ как экономиста и государственного деятеля. Конечно, [более объективная] статистика [Росстата] может ему помочь в своей игре».