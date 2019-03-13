Visa и Mastercard заблокировали карты клиентов «Еврофинанс Моснарбанка»

Международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили членство российско-венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк» в своих системах, сообщает пресс-служба кредитной организации. В результате карты Visa и MasterCard клиентов банка заблокированы как на территории России, так и за границей. В ближайшее время держатели этих карт смогут заменить их на карты платежной системы «Мир», уточняется в сообщении.





«В соответствии с включением «Еврофинанс Моснарбанка» в список OFAC [Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Минфина США], начиная с 12.03.2019 года платежные системы Visa и MasterCard приостановили членство банка в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и MasterCard за границей и на территории Российской Федерации, включая ограничение в приеме карт Visa и MasterCard в устройствах банка», — говорится в сообщении пресс-службы банка.





В России блокировку карт Visa и MasterCard банка «Еврофинанс Моснарбанк» осуществил процессинговый центр «КартСтандарт». В ближайшее время для клиентов будет организована замена карт Visa на карты платежной системы «Мир», добавили в кредитной организации.