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Visa и Mastercard заблокировали карты клиентов «Еврофинанс Моснарбанка»
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Visa и Mastercard заблокировали карты клиентов «Еврофинанс Моснарбанка»

Накануне США ввели против российско-венесуэльского банка санкции

Накануне США ввели против российско-венесуэльского банка санкции
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Monika Skolimowska / ZB

Международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили членство российско-венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк» в своих системах, сообщает пресс-служба кредитной организации. В результате карты Visa и MasterCard клиентов банка заблокированы как на территории России, так и за границей. В ближайшее время держатели этих карт смогут заменить их на карты платежной системы «Мир», уточняется в сообщении.


«В соответствии с включением «Еврофинанс Моснарбанка» в список OFAC [Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Минфина США], начиная с 12.03.2019 года платежные системы Visa и MasterCard приостановили членство банка в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и MasterCard за границей и на территории Российской Федерации, включая ограничение в приеме карт Visa и MasterCard в устройствах банка», — говорится в сообщении пресс-службы банка.


В России блокировку карт Visa и MasterCard банка «Еврофинанс Моснарбанк» осуществил процессинговый центр «КартСтандарт». В ближайшее время для клиентов будет организована замена карт Visa на карты платежной системы «Мир», добавили в кредитной организации.


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По состоянию на конец 2018 года в «Еврофинанс Моснарбанке» были размещены 8,9 миллиарда рублей средств физических лиц, в том числе на их расчетных счетах, включая карточные, — около 260 миллионов рублей.


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