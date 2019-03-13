Совфед отклонил поддержанный населением законопроект о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации РФ на заседании 13 марта отклонил законопроект о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов, одобренный накануне Государственной думой в третьем чтении. Основное возражение у сенаторов вызвал короткий период вступления его в силу, который составляет десять дней после публикации, а также отсутствие механизма компенсации регионам от снижения доходов. Накануне голосования в верхней палате вице-спикер Госдумы единоросс Петр Толстой заявил, что нижняя палата не намерена отказываться от своей позиции по хостелам. При этом парламентарий ссылается на данные социологических опросов, которые показывают, что около 80% жителей крупных городов выступают против размещения хостелов в своих домах.





Против законопроекта о хостелах проголосовал 151 сенатор, двое высказались за его принятие, четверо воздержались. Комментируя итоги голосования, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата в целом поддерживает закон, но просит перенести срок его вступления на начало 2020 года. Также на заседании было принято решение создать согласительную комиссию для доработки законопроекта по срокам вступления в силу.





«Мы разделяем озабоченность Госдумы многочисленными жалобами граждан многоквартирных домов, которые не согласны с размещением хостелов. Но в то же время считаем, что мы должны поступить ответственно по отношению к бизнесу, который этим занимается, и дать им время, чтобы они могли цивилизованно исполнить закон», — отметила Матвиенко.





Госдума не намерена отказываться от своей принципиальной позиции по полному запрету хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. По его словам, согласно последним данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), «около 80% жителей крупных городов», в частности Москвы и Санкт-Петербурга, выступают против хостелов в своих домах.





«В случае необходимости мы будем настаивать на том, чтобы защитить интересы граждан России и принять этот законопроект. Если Совет Федерации предложит нам создать согласительную комиссию, мы в рамках нее вопрос проработаем, но никакого отказа от принципиального решения о невозможности размещения в жилых многоквартирных домах ночлежек не будет», — сказал парламентарий и добавил, что Госдума готова обсудить разумное продление сроков вступления закона в силу.