Экс-сотрудник «пригожинской» фирмы поддержал чиновников в ужесточении контроля за едой в детсадах

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил главам Минсельхоза, Роспотребнадзора и АНО «Роскачество» разработать меры по ужесточению контроля за качеством продуктов в госучреждениях соцсферы. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующий документ, а также на представителя «Роскачества». Тема качества продуктов активно обсуждается с декабря прошлого года — тогда Роспотребнадзор зафиксировал массовые случаи заражения дизентерией в детсадах на юго-востоке Москвы. Бывший территориальный управляющий поставщика питания для столичных школ «Школьник ЮЗ» Федор Мишенев в беседе с Daily Storm поддержал чиновников в ужесточении контроля за едой. Ранее Мишенев рассказывал, что детям действительно отправляли некачественные и испорченные продукты.
«Прекрасно, наконец-то что-то стало двигаться, мы стали понимать, что в этом [качестве еды в соцучреждениях] есть проблема и ее надо решать, и на уровне правительства в том числе», — сказал Мишенев Daily Storm. Контракт на поставки питания должен быть открытым, прозрачным, в нем необходимо прописывать, за что компания-поставщик получит штраф, заявил он.
При этом экс-сотрудник поставщика питания для детских учреждений отметил, что большую роль в качестве еды играет человеческий фактор. «Надеюсь, что после этих вспышек [заболеваний дизентерией] количество ответственных людей на местах станет больше, к этой проблеме отношение станет другим», — выразил надежду Мишенев. Он рассказал, что чаще всего сталкивался с нарушениями, связанными именно с человеческим фактором. Такие нарушения, по его словам, касались санитарии, технологии приготовления пищи и состояния пищеблоков. «На пищеблоках были люди, которые не очень понимают, что они находятся в школах, в социальных учреждениях, где есть правила, нормы. В частности, [люди не понимали, что необходимо] элементарно мыть руки, снимать кольца, серьги, соблюдать личную гигиену», — рассказал Мишенев.
Федор Мишенев ранее работал территориальным управляющим в «Школьнике ЮЗ». Он утверждает, что компания «Конкорд» Евгения Пригожина контролирует это предприятие, а также другие московские фирмы, занимающиеся поставкой продуктов в детские учебные заведения. Мишенев предположил, что мог бы вернуться на работу в одну из компаний Пригожина, если ее «оздоровят» и условия работы там изменятся после ужесточения контроля за едой. «Я думаю, что не месяц, и не полгода должно пройти [а больше], чтобы оздоровить компанию. Я заинтересован работать там, где могу принести пользу — для меня не очень важно название организации, будь то «Конкорд» или «Школьник ЮЗ». Важно, чтобы там были люди заинтересованные, чтобы там было безопасно, [еда была] вкусной и качественной», — сказал он.
В конце февраля вице-премьер Алексей Гордеев обсуждал с руководителем «Роскачества» введение обязательных лабораторных исследований в госучреждениях для продуктов с высоким риском фальсификации. Об этом «Коммерсанту» рассказала представитель чиновника Алена Жукова. Ведомства сейчас разрабатывают меры по улучшению контроля за качеством еды, пишет издание. В частности, в «Роскачестве» отметили, что необходимо решить проблему фактического несоответствия продуктов требованиям ГОСТа.
Первые сведения о массовом заражении детей дизентерией появились в СМИ в декабре 2018 года. Роспотребнадзор подтвердил эту информацию, сообщив, что ЧП в детских садах на юго-востоке Москвы зимой произошли из-за творога, произведенного на одном из молочных предприятий Липецкой области. Из-за отравления детей суд приостановил производство творожной продукции молочного предприятия. Родители пострадавших детей не согласились с этой информацией. Они убеждены, что детям давали творожную запеканку, которую готовят при температуре 200 °С, а возбудитель дизентерии погибает при 60 °С.
В «Новой газете» ранее было опубликовано журналистское расследование экс-редактора ТАСС Дарьи Бурлаковой, которая выяснила, что поставки питания в детские учреждения столицы монополизировали компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. СКР 2 февраля возбудил против фирмы Пригожина «Конкорд» уголовное дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, после массовой вспышки дизентерии в детских садах Москвы в декабре 2018 года.