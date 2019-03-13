Экс-сотрудник «пригожинской» фирмы поддержал чиновников в ужесточении контроля за едой в детсадах

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил главам Минсельхоза, Роспотребнадзора и АНО «Роскачество» разработать меры по ужесточению контроля за качеством продуктов в госучреждениях соцсферы. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующий документ, а также на представителя «Роскачества». Тема качества продуктов активно обсуждается с декабря прошлого года — тогда Роспотребнадзор зафиксировал массовые случаи заражения дизентерией в детсадах на юго-востоке Москвы. Бывший территориальный управляющий поставщика питания для столичных школ «Школьник ЮЗ» Федор Мишенев в беседе с Daily Storm поддержал чиновников в ужесточении контроля за едой. Ранее Мишенев рассказывал, что детям действительно отправляли некачественные и испорченные продукты.





«Прекрасно, наконец-то что-то стало двигаться, мы стали понимать, что в этом [качестве еды в соцучреждениях] есть проблема и ее надо решать, и на уровне правительства в том числе», — сказал Мишенев Daily Storm. Контракт на поставки питания должен быть открытым, прозрачным, в нем необходимо прописывать, за что компания-поставщик получит штраф, заявил он.





При этом экс-сотрудник поставщика питания для детских учреждений отметил, что большую роль в качестве еды играет человеческий фактор. «Надеюсь, что после этих вспышек [заболеваний дизентерией] количество ответственных людей на местах станет больше, к этой проблеме отношение станет другим», — выразил надежду Мишенев. Он рассказал, что чаще всего сталкивался с нарушениями, связанными именно с человеческим фактором. Такие нарушения, по его словам, касались санитарии, технологии приготовления пищи и состояния пищеблоков. «На пищеблоках были люди, которые не очень понимают, что они находятся в школах, в социальных учреждениях, где есть правила, нормы. В частности, [люди не понимали, что необходимо] элементарно мыть руки, снимать кольца, серьги, соблюдать личную гигиену», — рассказал Мишенев.