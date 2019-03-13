Российские ученые сумели повернуть время вспять на квантовом компьютере

Специалисты из Московского физико-технического института (МФТИ) совместно со швейцарскими и американскими коллегами провели успешный эксперимент на квантовом компьютере по перемещению во времени. В докладе ученых, приведенном в журнале Scientific Reports, отмечается, что им удалось «нарушить» второй закон термодинамики, отправив на доли секунды в прошлое несколько кубитов внутри квантового компьютера.





«Мы искусственно создали такое состояние системы, которое само развивается в обратную с точки зрения второго начала сторону, — сказал РИА Новости представитель МФТИ Гордей Лесовик. — Это одна из серии работ, посвященных возможности нарушить <…> закон физики, тесно связанный с различием между прошлым и будущим».