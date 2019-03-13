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Российские ученые сумели повернуть время вспять на квантовом компьютере
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Российские ученые сумели повернуть время вспять на квантовом компьютере

Физики из МФТИ «нарушили» второй закон термодинамики внутри электронной машины

Физики из МФТИ «нарушили» второй закон термодинамики внутри электронной машины
Фото: СC0 Public domain

Специалисты из Московского физико-технического института (МФТИ) совместно со швейцарскими и американскими коллегами провели успешный эксперимент на квантовом компьютере по перемещению во времени. В докладе ученых, приведенном в журнале Scientific Reports, отмечается, что им удалось «нарушить» второй закон термодинамики, отправив на доли секунды в прошлое несколько кубитов внутри квантового компьютера.


«Мы искусственно создали такое состояние системы, которое само развивается в обратную с точки зрения второго начала сторону, — сказал РИА Новости представитель МФТИ Гордей Лесовик. — Это одна из серии работ, посвященных возможности нарушить <…> закон физики, тесно связанный с различием между прошлым и будущим».


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По его словам, в конце 2018 года в МФТИ пришли к выводу, что линейный принцип протекания времени (из прошлого в будущее) возможно нарушить. К таким умозаключениям ученых подтолкнули результаты нескольких успешных экспериментов, проведенных ими по изучению феномена «демона Максвелла» — гипотетического механизма, который может «сортировать» быстрые и медленные элементарные частицы на квантовом уровне.


Для осуществления своего эксперимента по перемещению в прошлое Лесовик и его коллеги использовали американскую аппаратуру. Успех позволит ученным в будущем построить более надежные квантовые компьютеры, способные выполнять в миллиарды раз больше вычислений, чем обычные, кремниевые.


В настоящее время в мире построено всего несколько квантовых компьютеров, которые отличаются крайней нестабильностью и способны выполнять лишь простые для них операции, то есть не загружаемые на полную мощность.


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