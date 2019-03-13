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WSJ: Расшифровка черных ящиков показала, что упавший в Эфиопии Boeing «был неуправляемым»
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WSJ: Расшифровка черных ящиков показала, что упавший в Эфиопии Boeing «был неуправляемым»

Пилот сообщил о проблемах в системе управления самолетом, никаких внешних препятствий не было, пишет издание

Пилот сообщил о проблемах в системе управления самолетом, никаких внешних препятствий не было, пишет издание
Boeing 737 MAX 8 Фото: © GLOBAL LOOK Press / Nicolas Economou / ZUMAPRESS.com

Расшифровка черных ящиков показала, что пилот упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 сообщал о проблемах в системе управления самолетом и хотел вернуться в аэропорт вылета. Пилот не отмечал никаких внешних препятствий при полете. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на отчет главного исполнительного директора авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольда Гебремариама. Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение рядом с эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт 10 марта. Погибли все находившиеся на борту 157 человек, в том числе трое россиян. 


В переговорах с диспетчерами пилот разбившегося самолета не отмечал никаких внешних проблем при полете, таких как столкновение с птицами, говорится в отчете.


Ранее 13 марта представитель эфиопской авиакомпании сообщил, что черный ящик с разбившегося авиалайнера отправят для изучения за границу. На месте крушения самолета нашли речевой самописец с переговорами экипажа и параметрический самописец, фиксирующий параметры полета.


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10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение рядом с эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт. Погибли все находившиеся на борту 157 человек, в том числе трое россиян. Авиалайнер совершал рейс из Аддис-Абебы в Найроби.


После авиакатастрофы в Эфиопии 17 стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8. Среди них — страны Евросоюза, а также Норвегия, Малайзия, Индия, Оман, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Фиджи, Казахстан и Новая Зеландия. Кроме того, ряд стран приостановил эксплуатацию всей линейки этих самолетов. Россия не планирует ограничивать полеты Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источник в органах управления воздушным движением.


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