WSJ: Расшифровка черных ящиков показала, что упавший в Эфиопии Boeing «был неуправляемым»

Расшифровка черных ящиков показала, что пилот упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 сообщал о проблемах в системе управления самолетом и хотел вернуться в аэропорт вылета. Пилот не отмечал никаких внешних препятствий при полете. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на отчет главного исполнительного директора авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольда Гебремариама. Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение рядом с эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт 10 марта. Погибли все находившиеся на борту 157 человек, в том числе трое россиян.





В переговорах с диспетчерами пилот разбившегося самолета не отмечал никаких внешних проблем при полете, таких как столкновение с птицами, говорится в отчете.





Ранее 13 марта представитель эфиопской авиакомпании сообщил, что черный ящик с разбившегося авиалайнера отправят для изучения за границу. На месте крушения самолета нашли речевой самописец с переговорами экипажа и параметрический самописец, фиксирующий параметры полета.