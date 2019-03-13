Под завалами рухнувшей в Нигерии школы находится более 100 человек

На острове Лагос в одноименном штате Нигерии около 10:00 по местному времени рухнуло трехэтажное здание, на верхнем этаже которого располагалась младшая школа, сообщает местная газета The Guardian Nigeria. По данным издания, под завалами находится более 100 человек, в том числе большое количество детей. Согласно последним сообщениям, из-под обломков спасателям удалось извлечь 10 учеников, они госпитализированы.
На месте происшествия работают экстренные службы, медики, полиция и добровольцы. Спасатели опасаются, что среди погибших и пострадавших окажется большое количество детей. Корреспондент The Guardian Nigeria, находящийся на месте ЧП, сообщает, что под обломками слышны детские крики.
«Это ужасно. Родители плачут. Это зрелище невозможно выносить», — рассказывают корреспонденту издания местные жители.
К месту обрушения направляются родители, которые пытаются найти своих детей среди обломков здания. Информация о причинах обрушения и количестве жертв пока не поступала.
Обрушения зданий слишком распространены в Нигерии, где строительство часто идет без регулирующего надзора, отмечает газета. Так, в 2016 году более 100 человек погибли в результате обрушения крыши церкви в городе Уйо штата Аква-Ибом, расположенного на юге страны.