Под завалами рухнувшей в Нигерии школы находится более 100 человек

На острове Лагос в одноименном штате Нигерии около 10:00 по местному времени рухнуло трехэтажное здание, на верхнем этаже которого располагалась младшая школа, сообщает местная газета The Guardian Nigeria. По данным издания, под завалами находится более 100 человек, в том числе большое количество детей. Согласно последним сообщениям, из-под обломков спасателям удалось извлечь 10 учеников, они госпитализированы.