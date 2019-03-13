Порошенко пообещал следующие пять лет легально «подкупать» украинцев

Президент Украины Петр Порошенко 13 марта в ходе выступления на совете регионального развития в Черниговской области заявил, что в случае своей победы на выборах главы государства в ближайшие пять лет будет «подкупать» жителей страны, повышая им пенсии и зарплаты. Ранее, по словам украинского лидера, представители партии «Батькивщина» на закрытой встрече у спикера Верховной рады попросили запретить президенту Украины повышать пенсии и субсидии, с помощью которых, по их мнению, Порошенко занимается подкупом избирателей.





«Набрались наглости, я вчера [12 марта] услышал и удивился, подумал, что ложь, собираются зарегистрировать законопроект, которым запретят президенту повышать пенсии и зарплаты, потому что это подкуп. Я хочу признать: я собираюсь подкупать украинцев все следующие пять лет», — цитирует РИА Новости слова президента Украины.





Глава МВД Украины Арсен Аваков 12 марта обвинил Порошенко в подкупе избирателей за счет бюджетных средств. По словам Авакова, случаи подкупа были зафиксированы в Харьковской области, а также в Киеве, Одессе и в прилегающих регионах. Вместе с тем глава украинского МВД отметил, что ведется проверка и других кандидатов в президенты после полученных сообщений о возможном подкупе электората. В частности, внимание правоохранителей привлекли лидер «Батькивщины» и экс-премьер страны Юлия Тимошенко, возглавляющий партию «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и глава партии «Основа» Сергей Таратута.