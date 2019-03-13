ФСБ намерена судиться с «Новой газетой» из-за статей о пытках в Магнитогорске

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) подала иск против «Новой газеты» в связи с публикацией материалов о пытках гражданина Киргизии после взрыва жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Правоохранители утверждают, что информация, изложенная в двух заметках, посвященных этой теме, не соответствует действительности и порочит деловую репутацию ФСБ. Ведомство будет настаивать на удалении указанных текстов с сайта издания и выпуске «Новой газетой» опровержения. Предварительное рассмотрение иска должно пройти 21 марта.
«Допущенные [в статьях «Новой газеты»] высказывания фактически сводятся к тому, что ФСБ России приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний… Содержательно-смысловая направленность высказываний о применении в отношении гражданина пыток, насилия со стороны органа, являющегося элементом механизма защиты прав, свобод и достоинства личности, бесспорно создает у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти», — говорится в иске ФСБ, текст которого приводится на сайте «Новой газеты».
Заметки были опубликованы в конце января. В них приводились слова родственников гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, которого якобы задержали после взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Они утверждали, что правоохранители пытали Зайнабидинова, чтобы выбить из него показания, что он взорвал дом. В одной из статей также приводились слова челябинского прокурора Виталия Лопина, который заявил, что Зайнабидинов якобы отказался от своих показаний.
В результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске погибли 39 человек. 35 квартир в многоэтажке были полностью уничтожены.
Басманный суд Москвы 13 декабря постановил взыскать с издания в общей сложности 40 тысяч рублей по иску бывшего руководителя РЖД Владимира Якунина, передает Агентство городских новостей «Москва». В начале февраля СМИ сообщали, что Якунин заключил мировое соглашение с изданием. Его претензии были связаны со статьей «Новой газеты», в ней высказывалась версия о причинах убийства следователя Евгении Шишкиной, которая якобы вела расследование дела о коррупции в РЖД.