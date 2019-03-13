ФСБ намерена судиться с «Новой газетой» из-за статей о пытках в Магнитогорске

Заметки были опубликованы в конце января. В них приводились слова родственников гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, которого якобы задержали после взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Они утверждали, что правоохранители пытали Зайнабидинова, чтобы выбить из него показания, что он взорвал дом. В одной из статей также приводились слова челябинского прокурора Виталия Лопина, который заявил, что Зайнабидинов якобы отказался от своих показаний.





В результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске погибли 39 человек. 35 квартир в многоэтажке были полностью уничтожены.



