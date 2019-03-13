Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации в Европе

Европарламент одобрил резолюцию, в которой Россия названа главным источником дезинформации в Европе. В документе предлагается разработать санкции против ответственных за кампании по дезинформации. Проект резолюции разработала депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга.
В резолюции есть призыв «повышать осведомленность о российских кампаниях по дезинформации, так как это является основным источником дезинформации в Европе», пишет РИА Новости. За принятие документа проголосовали 489 депутатов, против — 148, воздержались — 30.
Автор резолюции призывает поддерживать «ассоциированные с ЕС страны» и Западные Балканы «передовым опытом, а также профессиональными ресурсами и технологиями» для защиты избирательных процессов в государствах «от вредоносной кибер-, дезинформационной и пропагандистской деятельности, исходящей от России и других враждебных субъектов».
«Рассмотреть вопрос о разработке правовой базы как в ЕС и на международном уровне для реагирования на гибридные угрозы, а также для адресных санкций в отношении лиц, ответственных за организацию и проведение кампаний по дезинформации», — также призывают авторы документа.
В резолюции также предлагается создать единую общеевропейскую сеть по координации действий в борьбе с гибридной войной, объединив усилия существующих в Евросоюзе спеццентров, СМИ, аналитических центров, НПО и других организаций, в частности НАТО.
12 декабря 2018 года в Страсбурге Европарламент принял резолюции, в которых обозначены внешнеполитические и оборонные приоритеты Евросоюза на следующий год. Одной из главных была названа «киберугроза, исходящая из России».
В прошлом году Госдепартамент США выделил грант в полмиллиона долларов Центру по борьбе с гибридными угрозами (Hybrid CoE) в Хельсинки. Годовой бюджет организации составляет 1,5 миллиона евро, сообщается на сайте Центра. Сотрудники Hybrid CoE исследуют вмешательство России и других стран в мировые процессы на предмет недостоверной информации в СМИ. В последнее время эта борьба усилилась, так как грядут выборы в Европарламент.