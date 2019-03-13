Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации в Европе

Европарламент одобрил резолюцию, в которой Россия названа главным источником дезинформации в Европе. В документе предлагается разработать санкции против ответственных за кампании по дезинформации. Проект резолюции разработала депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга.





В резолюции есть призыв «повышать осведомленность о российских кампаниях по дезинформации, так как это является основным источником дезинформации в Европе», пишет РИА Новости. За принятие документа проголосовали 489 депутатов, против — 148, воздержались — 30.





Автор резолюции призывает поддерживать «ассоциированные с ЕС страны» и Западные Балканы «передовым опытом, а также профессиональными ресурсами и технологиями» для защиты избирательных процессов в государствах «от вредоносной кибер-, дезинформационной и пропагандистской деятельности, исходящей от России и других враждебных субъектов».