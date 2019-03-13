В США создали подразделение стратегического воздействия на Россию

Министерство финансов США создало при Управлении по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (TFI) «подразделение стратегического воздействия» (Strategic Impact Units, SIU) на Россию, сообщила заместитель главы американского минфина по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер в письменном заявлении перед слушаниями в палате представителей, состоявшимися 12 марта. По ее словам, аналогичные подразделения созданы по Северной Корее, Ирану, ИГИЛ* и виртуальным валютам, а также по правам человека и коррупции. Подразделения будут заниматься вопросами «самого высокого приоритета» для достижения американскими властями стратегических и тактических целей.





Подразделения представляют собой «новый институциональный механизм», объединивший экспертов TFI и позволяющий обеспечить взаимодействие инструментов минфина, рассказала Манделкер. При этом она не раскрыла детали работы новых структур, лишь подвела итоги уже проделанной работы. Главной темой ее выступления традиционно оказалась Россия.





По ее словам, администрация президента Дональда Трампа санкционировала более 270 физических и юридических лиц, связанных с Россией. «Мы также нацелены на российские компании, причастные к уклонению от санкций, в том числе по Северной Корее, где мы санкционировали российский банк и российские судоходные компании, а также в программах по Сирии и Ирану, где недавно мы санкционировали дочернюю компанию Министерства энергетики России», — добавила она.





В ходе слушания Манделкер отметила, что связанные с Кремлем олигархи, такие как Олег Дерипаска, используют свои связи, чтобы «изобразить ложное чувство международной легитимности» и способствовать распространению влияния России по всему миру. Она также сообщила, что США взаимодействуют с Кипром и другими юрисдикциями, «чтобы они не были уязвимы к незаконным перемещениям денежных средств, в том числе из России».





*ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») — террористическая организация, запрещена в России.