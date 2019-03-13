Киев готов передать Москве 25 россиян и помиловать 72 ополченца

Украина в течение нескольких дней готова передать Москве 25 россиян и помиловать 72 ополченца из Донецкой и Луганской народных республик в обмен на 19 украинцев. Об этом 13 марта сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, подчеркнув, что, несмотря на давление России, украинские переговорщики продолжают придерживаться минских соглашений.





«Мы настаиваем на разблокировании процесса освобождения. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных», — написала украинский вице-спикер в Facebook, отметив, что российская сторона до сих пор ничего не ответила на 15 предложений Киева по поводу обмена заложников.





Также вице-спикер сообщила, что Украина не терпит давления и будет работать с Россией в рамках следующих пяти пунктов. Во-первых, отметила она, это будет по-прежнему трехсторонний формат общения, определенный минскими соглашениями: Украина — Россия — ОБСЕ. Во-вторых, Россия должна выполнять минские договоренности и обеспечивать безопасность гуманитарного блока, а не «валять ваньку».