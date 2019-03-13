Киев готов передать Москве 25 россиян и помиловать 72 ополченца

Украина в течение нескольких дней готова передать Москве 25 россиян и помиловать 72 ополченца из Донецкой и Луганской народных республик в обмен на 19 украинцев. Об этом 13 марта сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, подчеркнув, что, несмотря на давление России, украинские переговорщики продолжают придерживаться минских соглашений.
«Мы настаиваем на разблокировании процесса освобождения. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных», — написала украинский вице-спикер в Facebook, отметив, что российская сторона до сих пор ничего не ответила на 15 предложений Киева по поводу обмена заложников.
Также вице-спикер сообщила, что Украина не терпит давления и будет работать с Россией в рамках следующих пяти пунктов. Во-первых, отметила она, это будет по-прежнему трехсторонний формат общения, определенный минскими соглашениями: Украина — Россия — ОБСЕ. Во-вторых, Россия должна выполнять минские договоренности и обеспечивать безопасность гуманитарного блока, а не «валять ваньку».
Третий пункт в рамках прямого диалога с Россией — никакого общения Киева с «марионетками Кремля». В-четвертых, на документах не должно быть никаких аббревиатур — ЛНР или ДНР, а лишь «Луганская область» и «Донецкая область», которые являются украинскими территориями, согласно минским соглашениям. В завершение украинская сторона открыто обвинила Россию не только в систематическом срыве работы гуманитарной группы, но и в намеренном замедлении процесса освобождения заложников.
Как сообщает РИА Новости, Украина ранее предлагала ограничиться обменом по формуле «72 на 19», однако представители Луганской народной республики настояли на том, чтобы расширить список и обменять «всех на всех». Источник, который, по данным издания, представляет российскую делегацию, сообщил, что предложение Киева на деле является предвыборным информационным вбросом и носит лишь популистский характер. Последний большой обмен пленными состоялся в конце 2017 года.
Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.