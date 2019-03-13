СМИ: На пятилетие присоединения Крыма Путин запустит новые ТЭС

На пятилетнюю годовщину присоединения Крыма к России, 18 марта, планируется запуск двух новых тепловых электростанций (ТЭС) на полуострове — Балаклавской и Таврической. В этот же день Крым намерен посетить президент России Владимир Путин, он запустит Балаклавскую электростанцию в Севастополе, сообщают источники Reuters и «Коммерсанта».
«Губернатор на закрытом совещании сообщил, что Путин приедет 18 марта в Севастополь открывать Балаклавскую ТЭС», — рассказал источник Reuters в парламенте Севастополя.
Российский «Технопромэкспорт» запустит две новые электростанции 18 марта — Балаклавскую в Севастополе и Таврическую в Симферополе. Первые очереди станций в Симферополе и Севастополе (энергоблоки и вся соответствующая инфраструктура) ввели в эксплуатацию 25 января, сообщает ТАСС.
Изначально станции планировалось запустить в 2017 году, но запуск перенесли на 2018 год из-за санкционных запретов на поставку турбин Siemens. Позднее сроки открытия станций неоднократно переносились, в основном из-за неготовности газовых сетей, пишет «Коммерсантъ».
Общая мощность двух электростанций — 940 мегаватт. Их стоимость — около 71 миллиарда рублей, из них 25 миллиардов рублей были выделены из бюджета, оставшиеся 46 миллиардов рублей финансируются за счет кредитов и будут возвращаться через спецнадбавку к ценам оптового энергорынка, сообщает издание.
Крым получал электроэнергию по сетям с территории Украины вплоть до октября 2015 года — тогда линии электропередач со стороны Украины были взорваны и поставки прекратились. После этого полуостров начал получать более 800 мегаватт по энергомосту через Керченский пролив. Еще 350 мегаватт вырабатывают мобильные газотурбинные электростанции.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года. Киев не признает итоги голосования и считает полуостров оккупированной территорией.