СМИ: На пятилетие присоединения Крыма Путин запустит новые ТЭС

Изначально станции планировалось запустить в 2017 году, но запуск перенесли на 2018 год из-за санкционных запретов на поставку турбин Siemens. Позднее сроки открытия станций неоднократно переносились, в основном из-за неготовности газовых сетей, пишет «Коммерсантъ».





Общая мощность двух электростанций — 940 мегаватт. Их стоимость — около 71 миллиарда рублей, из них 25 миллиардов рублей были выделены из бюджета, оставшиеся 46 миллиардов рублей финансируются за счет кредитов и будут возвращаться через спецнадбавку к ценам оптового энергорынка, сообщает издание.





Крым получал электроэнергию по сетям с территории Украины вплоть до октября 2015 года — тогда линии электропередач со стороны Украины были взорваны и поставки прекратились. После этого полуостров начал получать более 800 мегаватт по энергомосту через Керченский пролив. Еще 350 мегаватт вырабатывают мобильные газотурбинные электростанции.





Крым вошел в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года. Киев не признает итоги голосования и считает полуостров оккупированной территорией.