Кадыров раскритиковал принятые Конгрессом законопроекты о новых антироссийских санкциях

«В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам... Авторы проекта не скрывают, что добиваются изменения в худшую сторону политики Дональда Трампа в отношении России. В качестве повода выбрано расследование убийства Бориса Немцова. Лично мне ставится в вину, что называл Заура Дадаева патриотом России и не верил в его виновность, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — Я также неоднократно заявлял, что знаю Заура Дадаева как настоящего патриота России… Я и сейчас не верю в его виновность в убийстве Бориса Немцова. Это мое твердое убеждение, которое буду высказывать, если даже конгресс примет сто один проект».





По словам чеченского лидера, он ручается за Дадаева, поскольку видел, как тот вел себя при выполнении боевых задач по ликвидации террористов в Чеченской Республике. Попытка американских законотворцев ударить по федеральным и региональным лидерам России с помощью новых санкций связана лишь со стремлением подорвать мощь РФ, убежден глава Чечни.





«При появлении первых санкций против России я говорил, что это не единичный случай, это система, рассчитанная на многие годы, цель которой — превратить Россию в третьесортную территорию, спешащую поддакивать США по любому вопросу, — отметил он. — [У американцев] ничего не получится, ибо в России есть истинные патриоты своей Родины, есть миллионы преданных сынов, которые верой и правдой служат Отечеству».