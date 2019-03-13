Кадыров раскритиковал принятые Конгрессом законопроекты о новых антироссийских санкциях

Принятие Конгрессом США двух законопроектов о введении новых санкций против России должно расцениваться как еще один антироссийский шаг. Такую точку зрения высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, он не располагает счетами в банках Европы, США или Ближнего Востока, а обвинения в его адрес о том, что он поддерживает Заура Дадаева, которого в США считают ответственным за убийство политика Бориса Немцова, выглядят неубедительными.
«В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам... Авторы проекта не скрывают, что добиваются изменения в худшую сторону политики Дональда Трампа в отношении России. В качестве повода выбрано расследование убийства Бориса Немцова. Лично мне ставится в вину, что называл Заура Дадаева патриотом России и не верил в его виновность, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — Я также неоднократно заявлял, что знаю Заура Дадаева как настоящего патриота России… Я и сейчас не верю в его виновность в убийстве Бориса Немцова. Это мое твердое убеждение, которое буду высказывать, если даже конгресс примет сто один проект».
По словам чеченского лидера, он ручается за Дадаева, поскольку видел, как тот вел себя при выполнении боевых задач по ликвидации террористов в Чеченской Республике. Попытка американских законотворцев ударить по федеральным и региональным лидерам России с помощью новых санкций связана лишь со стремлением подорвать мощь РФ, убежден глава Чечни.
«При появлении первых санкций против России я говорил, что это не единичный случай, это система, рассчитанная на многие годы, цель которой — превратить Россию в третьесортную территорию, спешащую поддакивать США по любому вопросу, — отметил он. — [У американцев] ничего не получится, ибо в России есть истинные патриоты своей Родины, есть миллионы преданных сынов, которые верой и правдой служат Отечеству».
Палата представителей Конгресса США 12 марта одобрила два законопроекта, вводящие дополнительные антироссийски санкции. Так, один из проектов закона, в частности, предполагает наделение директора Национальной разведки США обязанностью представлять законодателям подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина.
В тот же день палата представителей приняла отдельную резолюцию с призывом к российским властям провести непредвзятое и частное расследование убийства бывшего члена российского правительства Бориса Немцова, которого застрелили в центре Москвы в феврале 2015 года. В утвержденном американскими законотворцами документе отмечается, что за убийство Немцова был осужден Заур Дадаев, которого глава Чечни Рамзан Кадыров называл настоящим патриотом.