Саакашвили обвинил правительство Порошенко в воровстве и пообещал вернуться

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил правительство Украины в коррупции и призвал власти «паковать чемоданы». Об этом бывший грузинский лидер 13 марта написал в Facebook. Он пообещал вернуться и возвратить все, «что украдено» правительством Порошенко.





«Вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может, хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы?» — заявил политик.





Саакашвили утверждает, что продемонстрированный им в передаче Александра Гордона билет на рейс Варшава — Киев «контузил» некоторых «прихвостней Порошенко», а именно первого вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко.