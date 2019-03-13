Саакашвили обвинил правительство Порошенко в воровстве и пообещал вернуться

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил правительство Украины в коррупции и призвал власти «паковать чемоданы». Об этом бывший грузинский лидер 13 марта написал в Facebook. Он пообещал вернуться и возвратить все, «что украдено» правительством Порошенко.
«Вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может, хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы?» — заявил политик.
Саакашвили утверждает, что продемонстрированный им в передаче Александра Гордона билет на рейс Варшава — Киев «контузил» некоторых «прихвостней Порошенко», а именно первого вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко.
В своем сообщении Саакашвили уточнил, что он не собирается устраивать «никакой «шатун» и что он гражданин Украины, который возвращается к себе домой. «Ваше позорное пребывание у власти заканчивается, и я вернусь помогать народу Украины наверстать упущенное время, в том числе не дать вашему хозяину вывезти награбленное и вернуть все, что украдено», — заявил бывший президент Грузии.
Также Саакашвили, обращаясь к окружению Порошенко, отметил, что, по его мнению, справедливость восторжествует, если «пограничники не только меня впустят, но и ваших хозяев не выпустят».
В сентябре 2018 года Михаил Саакашвили заявил в интервью украинскому телеканалу NewsOne, что Петра Порошенко будут судить за коррупцию и, возможно, государственную измену. По его словам, Порошенко «мог бы стать более великим, чем Мазепа или Хмельницкий», и даже «новым Черчиллем Европы», однако променял эту возможность на несколько миллиардов долларов.
В июле 2017 года Саакашвили был лишен украинского гражданства, которое он получил в 2015-м. 12 февраля 2018 года экс-президента Грузии депортировали из Украины в Польшу. В Госпогранслужбе Украины объяснили, что политик въехал в страну незаконно, поэтому его решили вернуть в место предыдущего пребывания. 14 февраля оппозиционер рассказал, что получил в Нидерландах удостоверение личности, которое дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Саакашвили заявил, что намерен возвратиться в Киев и что «как никогда решительно» настроен вернуть украинское гражданство.
Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился за пределами страны. Однако экс-президенту Грузии удалось опять приехать на Украину и провести ряд протестных акций, во время которых он и его сторонники требовали импичмента Порошенко.