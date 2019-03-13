Космонавт подтвердил, что в ракете «Союз-ФГ» устранили неисправность

При проверке ракеты-носителя «Союз-ФГ» нашли небольшую неисправность, ее уже устранили. Об этом на пресс-конференции сообщил космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин. По его словам, сейчас ракета полностью готова к полету, никаких проблем нет. Ранее источники информагентств рассказали, что на «Союзе-ФГ» заменили один из датчиков украинского производства. Старт ракеты запланирован на 14 марта.





«На госкомиссии заслушивался доклад о состоянии ракеты-носителя. Вчера при проверке была найдена неисправность, она была устранена», — цитирует Овчинина ТАСС.





Алексей Овчинин также рассказал, что следующий выход российских космонавтов в открытый космос намечен на 29 мая. Раньше этой даты в открытый космос выйдут астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. По словам Овчинина, Кристина Кох будет ассистентом во время выхода в космос россиян — она даст советы по подготовке и выполнению работ.