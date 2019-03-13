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Космонавт подтвердил, что в ракете «Союз-ФГ» устранили неисправность
Новости

Космонавт подтвердил, что в ракете «Союз-ФГ» устранили неисправность

Старт ракеты запланирован на 14 марта, ранее СМИ писали, что у ракеты заменили датчик украинского производства

Старт ракеты запланирован на 14 марта, ранее СМИ писали, что у ракеты заменили датчик украинского производства
Фото: © GLOBAL LOOK Press / NASA

При проверке ракеты-носителя «Союз-ФГ» нашли небольшую неисправность, ее уже устранили. Об этом на пресс-конференции сообщил космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин. По его словам, сейчас ракета полностью готова к полету, никаких проблем нет. Ранее источники информагентств рассказали, что на «Союзе-ФГ» заменили один из датчиков украинского производства. Старт ракеты запланирован на 14 марта.


«На госкомиссии заслушивался доклад о состоянии ракеты-носителя. Вчера при проверке была найдена неисправность, она была устранена», — цитирует Овчинина ТАСС.


Алексей Овчинин также рассказал, что следующий выход российских космонавтов в открытый космос намечен на 29 мая. Раньше этой даты в открытый космос выйдут астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. По словам Овчинина, Кристина Кох будет ассистентом во время выхода в космос россиян — она даст советы по подготовке и выполнению работ.


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Ранее источники ТАСС и РИА Новости сообщили, что на «Союзе-ФГ» заменили один из датчиков украинского производства в системе управления. По словам собеседника ТАСС, «замечание не было критическим, и, возможно, этот прибор менять и не надо было, но такое решение приняла комиссия в связи с тем, что запуск пилотируемый и нужно гарантировать стопроцентную безопасность».


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Авария российской ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-10» произошла 11 октября 2018 года после старта с космодрома Байконур. Космический корабль должен был доставить на МКС двух космонавтов: россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Из-за нештатной ситуации пилотируемый блок совершил аварийное приземление в Казахстане, примерно в 20 километрах к востоку от города Жезказган. Никто из космонавтов не пострадал благодаря сработавшей системе аварийного спасения.