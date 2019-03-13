Космонавт подтвердил, что в ракете «Союз-ФГ» устранили неисправность

При проверке ракеты-носителя «Союз-ФГ» нашли небольшую неисправность, ее уже устранили. Об этом на пресс-конференции сообщил космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин. По его словам, сейчас ракета полностью готова к полету, никаких проблем нет. Ранее источники информагентств рассказали, что на «Союзе-ФГ» заменили один из датчиков украинского производства. Старт ракеты запланирован на 14 марта.
«На госкомиссии заслушивался доклад о состоянии ракеты-носителя. Вчера при проверке была найдена неисправность, она была устранена», — цитирует Овчинина ТАСС.
Алексей Овчинин также рассказал, что следующий выход российских космонавтов в открытый космос намечен на 29 мая. Раньше этой даты в открытый космос выйдут астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. По словам Овчинина, Кристина Кох будет ассистентом во время выхода в космос россиян — она даст советы по подготовке и выполнению работ.
Ранее 13 марта в «Роскосмосе» сообщили, что все параметры ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-12» находятся в норме. Старт ракеты запланирован на 14 марта 22:17 с первой стартовой площадки «Гагаринский старт» космодрома Байконур. На международную космическую станцию (МКС) на корабле отправятся космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. В «Роскосмосе» также рассказали, что 14 марта ракету освятит священник.
Ранее источники ТАСС и РИА Новости сообщили, что на «Союзе-ФГ» заменили один из датчиков украинского производства в системе управления. По словам собеседника ТАСС, «замечание не было критическим, и, возможно, этот прибор менять и не надо было, но такое решение приняла комиссия в связи с тем, что запуск пилотируемый и нужно гарантировать стопроцентную безопасность».
Авария российской ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-10» произошла 11 октября 2018 года после старта с космодрома Байконур. Космический корабль должен был доставить на МКС двух космонавтов: россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Из-за нештатной ситуации пилотируемый блок совершил аварийное приземление в Казахстане, примерно в 20 километрах к востоку от города Жезказган. Никто из космонавтов не пострадал благодаря сработавшей системе аварийного спасения.