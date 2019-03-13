Неизвестные устроили стрельбу в бразильской школе и покончили с собой

В бразильском городе Сузану, штат Сан-Паулу, двое неизвестных, предположительно, в возрасте от 20 до 25 лет, 13 марта пришли в школу с оружием и открыли огонь. В результате, как пишет CBS News со ссылкой на источник в полиции, погибли не менее 10 человек: два учителя, шесть учеников; два стрелка покончили с собой. По данным агентства Reuters, 17 человек получили ранения. Личности и мотив стрелявших выясняет полиция. Сейчас школа оцеплена, ее проверяют на предмет наличия взрывчатки.
По данным CBS News, молодые люди в масках, одетые в куртки с капюшонами, открыли стрельбу примерно в 09:30. Как сообщает Reuters, по словам одного из школьников, сумевших убежать во время инцидента, один из нападавших был вооружен огнестрельным оружием, второй — ножом. После трагедии полицейские обнаружили оружие, лук, стрелы и бутылки, в которых, предположительно, находится зажигательная смесь.
Как отмечает агентство, несмотря на то что Бразилия каждый год выходит в лидеры по числу убийств, стрельба в школах — довольно редкое явление. Последний раз подобная трагедия произошла в 2011 году, когда школьник убил 12 одноклассников. Хотя требования к покупке оружия в стране достаточно строгие, приобрести его не составляет труда.
17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже 18-летний Владислав Росляков совершил вооруженное нападение на учащихся и преподавателей учебного заведения. В результате погиб 21 человек, сам преступник покончил с собой. За несколько дней до бойни молодой человек приобрел 150 патронов в оружейном магазине — у него имелись все необходимые разрешительные документы на огнестрельное оружие.