Неизвестные устроили стрельбу в бразильской школе и покончили с собой

В бразильском городе Сузану, штат Сан-Паулу, двое неизвестных, предположительно, в возрасте от 20 до 25 лет, 13 марта пришли в школу с оружием и открыли огонь. В результате, как пишет CBS News со ссылкой на источник в полиции, погибли не менее 10 человек: два учителя, шесть учеников; два стрелка покончили с собой. По данным агентства Reuters, 17 человек получили ранения. Личности и мотив стрелявших выясняет полиция. Сейчас школа оцеплена, ее проверяют на предмет наличия взрывчатки.