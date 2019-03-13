Госдеп обвинил Россию в нарушении свободы СМИ и прав человека в Крыму

Госдепартамент США в опубликованном 13 марта ежегодном докладе о ситуации с соблюдением прав человека в мире заявил о том, что в России нарушаются права человека в Крыму, а также ограничивается свобода слова, интернета и работа СМИ. Ранее США заявляли, что на территории Крымского полуострова людей пытают, похищают и незаконно арестовывают.
«Российские власти поддерживают контроль над военными и силами безопасности, размещенными в Крыму. Российские службы безопасности продолжают консолидировать контроль над Крымом и ограничивать права человека», — цитирует РИА Новости документ.
В докладе вновь говорится о случаях исчезновения на территории Крыма людей, к которым якобы применяют пытки и «заключение в психиатрические лечебницы в качестве карательных мер». Согласно данным доклада, нередко людей арестовывают по политическим мотивам, а также проявляют жестокость по отношению к журналистам и блокируют сайты. Вдобавок, утверждают авторы документа, заключенных содержат в тяжелых условиях, чтобы получить от них необходимые следствию показания.
Помимо этого, в своем докладе представители Госдепа указали на дискриминацию крымских татар, ущемление их прав, а также коррупционные проблемы на территории Крыма. По сведениям авторов доклада, российские власти недостаточно жестко относятся к правонарушениям чиновников и нередко не предпринимают достаточных мер для их наказания. По данным США, в России существует проблема «серьезного подавления свободы слова и СМИ», например, использование «закона о противодействии экстремизму и других законов для преследования тех, кто мирно выражает свое несогласие».
Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что США применяют «практику двойных стандартов в правозащитной сфере в зависимости от того, насколько то или иное государство лояльно внешнеполитическому курсу Вашингтона и используемым им методам защиты демократии и прав человека». По мнению ведомства, США стремятся к созданию негативного отношения к России как «основному нарушителю прав человека».
В начале декабря 2018-го президент России Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Правозащитники, собравшиеся на мероприятии, указывали главе государства на участившиеся жалобы на действия правоохранителей и надзирателей в тюрьмах и на пытки в колониях.