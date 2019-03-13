Госдеп обвинил Россию в нарушении свободы СМИ и прав человека в Крыму

Госдепартамент США в опубликованном 13 марта ежегодном докладе о ситуации с соблюдением прав человека в мире заявил о том, что в России нарушаются права человека в Крыму, а также ограничивается свобода слова, интернета и работа СМИ. Ранее США заявляли, что на территории Крымского полуострова людей пытают, похищают и незаконно арестовывают.



