Экс-главу штаба Трампа приговорили к 7,5 года тюрьмы

Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 года лишения свободы. Судья округа Колумбия Эми Берман Джексон 13 марта приговорила Манафорта к трем годам и семи месяцам тюрьмы, пишет Bloomberg. Ранее, 8 марта, суд в Александрии (Вирджиния) приговорил экс-главу штаба Трампа к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за финансовые махинации.





Суд также постановил, что Манафорт должен выплатить штраф в размере 6,1 миллиона долларов.





Экс-глава штаба Трампа присутствовал на заседании в инвалидной коляске. В апреле ему исполняется 70 лет. «Мне будет 70 лет через несколько недель. Моей жене — 66. Она нуждается во мне. А я — в ней. Я прошу вас учесть это», — заявил он, обращаясь к судье, цитата по CNBC.





В середине февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер запросил от 19,5 до 24,5 года тюрьмы для Пола Манафорта. Такой срок, по мнению Мюллера, должен стать предупреждением для тех, кто готов преступить закон по примеру экс-консультанта Трампа.