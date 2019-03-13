Экс-главу штаба Трампа приговорили к 7,5 года тюрьмы

Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 года лишения свободы. Судья округа Колумбия Эми Берман Джексон 13 марта приговорила Манафорта к трем годам и семи месяцам тюрьмы, пишет Bloomberg. Ранее, 8 марта, суд в Александрии (Вирджиния) приговорил экс-главу штаба Трампа к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за финансовые махинации.
Суд также постановил, что Манафорт должен выплатить штраф в размере 6,1 миллиона долларов.
Экс-глава штаба Трампа присутствовал на заседании в инвалидной коляске. В апреле ему исполняется 70 лет. «Мне будет 70 лет через несколько недель. Моей жене — 66. Она нуждается во мне. А я — в ней. Я прошу вас учесть это», — заявил он, обращаясь к судье, цитата по CNBC.
В середине февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер запросил от 19,5 до 24,5 года тюрьмы для Пола Манафорта. Такой срок, по мнению Мюллера, должен стать предупреждением для тех, кто готов преступить закон по примеру экс-консультанта Трампа.
Манафорт, проработав в избирательном штабе Трампа несколько месяцев, был уволен в августе 2016 года после появления информации о том, что политтехнолог с 2007-го по 2012 год мог нелегально получить от экс-президента Украины Виктора Януковича и его партии 12,7 миллиона долларов незарегистрированных денежных средств. Ранее Манафорт пошел на сделку с Мюллером, чтобы смягчить наказание, но был пойман специальным прокурором на даче ложных показаний.
Расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, Роберт Мюллер ведет уже более года. Параллельно расследования ведут комитеты по разведке Палаты представителей и Сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие обвинения «абсолютно голословными».