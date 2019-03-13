Грызлов обвинил Украину в уклонении от переговоров с Донбассом

Полномочный представитель РФ Борис Грызлов 13 марта рассказал журналистам по итогам работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, что украинская сторона избегала прямых переговоров с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Также дипломат обвинил Киев в срыве обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе.



