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Грызлов обвинил Украину в уклонении от переговоров с Донбассом
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Грызлов обвинил Украину в уклонении от переговоров с Донбассом

Также полпред РФ заявил, что Киев несет ответственность за срыв обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе

Полномочный представитель РФ Борис Грызлов 13 марта рассказал журналистам по итогам работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, что украинская сторона избегала прямых переговоров с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Также дипломат обвинил Киев в срыве обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе.


«Сегодня, вопреки принятому формату, киевская делегация заняла позицию выдавливания представителей Донбасса из переговорного процесса», цитирует ТАСС слова дипломата. По мнению Грызлова, такой подход не решит проблему, лишь прямые переговоры являются единственной возможностью мирного урегулирования внутриукраинского кризиса.


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По мнению полпреда РФ, украинская делегация выступала с заявлениями, которые никакого отношения к минским соглашениям не имеют. «Фактически происходит попытка отхода от продолжающегося последние четыре года прямого диалога между сторонами конфликта - Киевом и Донбассом - в нарушение соответствующего положения комплекса мер», выразил уверенность Грызлов, отметив, что подобная тактика применяется украинской стороной систематически.


Также дипломат отметил, что, несмотря на то, что украинские военные регулярно нарушают перемирие в Донбассе, в целом СММ ОБСЕ зафиксировала существенное сокращение нарушений. «Вечером 7 марта, усилиями посредников – России и ОБСЕ – удалось убедить стороны конфликта договориться о прекращении огня. Напомню, накануне перемирия ситуация в регионе находилась на грани разрастания в полномасштабный военный конфликт. Отчеты наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировали существенное сокращение нарушений уже с полуночи 8 марта», отметил Грызлов.


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Грызлов также обвинил Киев в срыве обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе. «Киевская сторона несет прямую ответственность за срыв обмена удерживаемыми лицами. С одной стороны, Киев делает многообещающие заявления о готовности к обмену, с другой - не выполняет уже взятые на себя обязательства, придумывая нелепые оправдания», подчеркнул полпред.


Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.