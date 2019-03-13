Грызлов обвинил Украину в уклонении от переговоров с Донбассом

Полномочный представитель РФ Борис Грызлов 13 марта рассказал журналистам по итогам работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, что украинская сторона избегала прямых переговоров с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Также дипломат обвинил Киев в срыве обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе.
«Сегодня, вопреки принятому формату, киевская делегация заняла позицию выдавливания представителей Донбасса из переговорного процесса», — цитирует ТАСС слова дипломата. По мнению Грызлова, такой подход не решит проблему, лишь прямые переговоры являются единственной возможностью мирного урегулирования внутриукраинского кризиса.
По мнению полпреда РФ, украинская делегация выступала с заявлениями, которые никакого отношения к минским соглашениям не имеют. «Фактически происходит попытка отхода от продолжающегося последние четыре года прямого диалога между сторонами конфликта - Киевом и Донбассом - в нарушение соответствующего положения комплекса мер», — выразил уверенность Грызлов, отметив, что подобная тактика применяется украинской стороной систематически.
Также дипломат отметил, что, несмотря на то, что украинские военные регулярно нарушают перемирие в Донбассе, в целом СММ ОБСЕ зафиксировала существенное сокращение нарушений. «Вечером 7 марта, усилиями посредников – России и ОБСЕ – удалось убедить стороны конфликта договориться о прекращении огня. Напомню, накануне перемирия ситуация в регионе находилась на грани разрастания в полномасштабный военный конфликт. Отчеты наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировали существенное сокращение нарушений уже с полуночи 8 марта», — отметил Грызлов.
Грызлов также обвинил Киев в срыве обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе. «Киевская сторона несет прямую ответственность за срыв обмена удерживаемыми лицами. С одной стороны, Киев делает многообещающие заявления о готовности к обмену, с другой - не выполняет уже взятые на себя обязательства, придумывая нелепые оправдания», — подчеркнул полпред.
Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.