В Крым на пятую годовщину его присоединения к РФ прибыли французские политики

Председатель комитета Госсовета республики Крым по туризму Алексей Черняк 13 марта сообщил ТАСС, что французская делегация из 12 человек во главе с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани прибыла в Россию. Французские политики примут участие в торжествах по случаю пятой годовщины присоединения Крыма к России.



