В Крым на пятую годовщину его присоединения к РФ прибыли французские политики

Председатель комитета Госсовета республики Крым по туризму Алексей Черняк 13 марта сообщил ТАСС, что французская делегация из 12 человек во главе с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани прибыла в Россию. Французские политики примут участие в торжествах по случаю пятой годовщины присоединения Крыма к России.
«Сейчас встретил в аэропорту Симферополя делегацию из Франции, в количестве 12 человек. Возглавляет ее Тьерри Мариани, с ними прибыл и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий», — цитирует ТАСС слова Черняка. Делегаты пробудут в России до 16 марта.
Отмечается, что в состав делегации входят бывшие и действующие депутаты французского Нацсобрания, представители парламента, муниципальных властей, включая мэров городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа. Планируются встречи с руководством Республики Крым, посещение французского воинского кладбища и культурного центра «Альянс франсез». После этого делегаты встретятся с жителями Ялты и Севастополя.
В 2016 году Тьерри Мариани говорил, что французские политики будут приезжать в Крым до тех пор, пока международное сообщество не поймет, каково реальное положение народа, проживающего на полуострове.
В начале сентября 2018 года Крым посетила делегация общественных деятелей из США. Их целью было увидеть реальную обстановку на полуострове и рассказать американцам об увиденном. По итогам визита представитель делегации Сильвия Демарест заявила, что Крым присоединился к России в результате волеизъявления народа и выражения права на самоопределение.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, на котором 95,6% участников выступили за присоединение к РФ. Большинство стран мира до сих пор не признали итоги референдума, в том числе США, государства Евросоюза, а также Австралия, Канада и Япония. Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Казахстан и КНДР признали полуостров российским. Власти Белоруссии признали Крым российским «де-факто».