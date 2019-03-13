Слуцкий: Желание США запретить признавать Крым российским — фантасмагория

Делегация политиков Франции в сопровождении главы комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого в среду, 13 марта, прибыла в республику Крым. В ее состав вошли действующие и бывшие депутаты Нацсобрания, представители французских муниципальных властей, в том числе президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
«Главная миссия делегации, конечно, поздравить крымчан с 5-летием референдума, но и одновременно посмотреть как живет российский Крым, вернувшийся домой. Какие тут экономические и социальные проблемы, как они решаются. Довольны ли жители ситуацией, той, которая на земле и далека от эшелонов власти», — рассказал журналистам о цели визита Леонид Слуцкий.
По его словам, в ходе визита в Ялте, Севастополе и других уголках Крыма по желанию французской делегации запланировано общение с населением, чтобы французские гости сами могли составить впечатление, а потом честно рассказать об этом европейской и мировой общественности. Также Слуцкий негативно оценил законопроект Конгресса США «О непризнании аннексии Крыма», который запрещает признавать полуостров российским. Американские парламентарии проголосовали за него 12 марта.
«Это просто анекдот! Всем - кому бы то ни было - запрещено говорить о Крыме, как о неотъемлемой части России, субъекте РФ. За то, что кто-то может упомянуть не дай бог будут какие-то страшные санкции. Не знаю, какая за это будет мера пресечения, но, наверное, это тоже прописано... Все это кажется какой-то фантасмагорией», - считает Слуцкий.
«Уверен, что наши оппоненты в очередной раз потерпят фиаско... Поскольку у нас, действительно, инвестиционные объемы сегодня несравнимы с теми, которые пришли сюда за годы нахождения Крыма в составе Украины. Крым сегодня переживает экономический подъем, создаются рабочие места... Это не значит, что нет проблем, их очень и очень немало, но раньше об этих проблемах даже никто не говорил», — подчеркнул Слуцкий.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов также назвал визит французов очень важным.
«Когда они [французы] приехали сюда в первый раз, нам было очень важно показать, как проходил референдум, чтобы они сами пообщались с людьми. Нам было также важно им показать нормативно-правовые акты, на что мы опирались, принимая такое истерическое решение. Мы пытались убедить весь мир насколько законен референдум с точки зрения международного права, который был безупречен, и они в этом убедились», — рассказал парламентарий.
По его словам, сейчас они хотя показать гостям из Франции как прошла интеграция и как чувствует себя население.
«Германия 30 лет интегрировалась, восточная с западной, и до сих пор, как мы выяснили у них разница в пенсиях и зарплатах, регионы по-разному развиваются. А у нас разница всего 5 лет. Поговорите с любым крымчаниным и все будут вспоминать годы в составе Украины очень неохотно», — отметил Константинов, не сомневающийся, что это увидят и французы.
Глава госсовета республики считает, что все, что происходит сегодня в Крыму это «фантастическое событие». «Вам это сложно представить, можно сказать, что [до присоединения к России] мы жили на другой планете, если судить по уровню развития инфраструктуры, какое у нас было, и какое есть сейчас. И это здорово, потому что властям можно поговорить о позитиве», — отметил он.
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года. До этого в двух регионах прошел референдум, на котором подавляющее большинство граждан заявили о своем желании присоединиться к РФ,