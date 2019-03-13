Слуцкий: Желание США запретить признавать Крым российским — фантасмагория

Делегация политиков Франции в сопровождении главы комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого в среду, 13 марта, прибыла в республику Крым. В ее состав вошли действующие и бывшие депутаты Нацсобрания, представители французских муниципальных властей, в том числе президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.





«Главная миссия делегации, конечно, поздравить крымчан с 5-летием референдума, но и одновременно посмотреть как живет российский Крым, вернувшийся домой. Какие тут экономические и социальные проблемы, как они решаются. Довольны ли жители ситуацией, той, которая на земле и далека от эшелонов власти», — рассказал журналистам о цели визита Леонид Слуцкий.





По его словам, в ходе визита в Ялте, Севастополе и других уголках Крыма по желанию французской делегации запланировано общение с населением, чтобы французские гости сами могли составить впечатление, а потом честно рассказать об этом европейской и мировой общественности. Также Слуцкий негативно оценил законопроект Конгресса США «О непризнании аннексии Крыма», который запрещает признавать полуостров российским. Американские парламентарии проголосовали за него 12 марта.





«Это просто анекдот! Всем - кому бы то ни было - запрещено говорить о Крыме, как о неотъемлемой части России, субъекте РФ. За то, что кто-то может упомянуть не дай бог будут какие-то страшные санкции. Не знаю, какая за это будет мера пресечения, но, наверное, это тоже прописано... Все это кажется какой-то фантасмагорией», - считает Слуцкий.