«Крым сплотил нашу страну и все гражданское общество»

В Республике Крым начались празднования, приуроченные к пятилетию проведения референдума и объединения с Россией. Симферополь сегодня стал первым городом, с которого начались торжественные мероприятия. В столице республики сначала прошел торжественный митинг, а затем состоялось совместное заседание Совета Госдумы и Государственного совета Крыма. Во встрече приняли участие спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, федеральные министры, власти Крыма и представители иностранных делегаций.





«Когда мы говорим, что мы вместе, что референдум нас вновь соединил, здесь не только большая заслуга президента, [это] именно его решение, именно его поступок. Это мог сделать только один человек — Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул роль президента в возвращении Крыма Вячеслав Володин, поздравивший крымчан с праздником воссоединения полуострова с Россией.





В феврале 2014 года, после госпереворота на Украине и спасения от радикалов экс-президента Незалежной Виктора Януковича, Путин, как он потом сам рассказал СМИ, поставил перед руководителями силовых ведомств задачу «начать работу по возвращению Крыма в состав России».





Население республики, не поддержавшие госпереворот, организовали референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% жителей полуострова. За присоединение к РФ проголосовали 96,6% участников референдума. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказалась признавать Крым частью России.





Как отметил спикер Госдумы, чтобы воссоединение Крыма и России состоялось, депутаты Госсовета Крыма и Госдумы совместно с правительством России и администрацией президента проделали масштабную работу по подготовке законопроектов. За эти пять лет Госдума приняла 58 федеральных законов, направленных на развитие Крыма и построение его правового фундамента.





«В приоритетном порядке рассматривались и принимались законы, направленные на решение неотложных вопросов, касающихся социального обеспечения, пенсий, образования, здравоохранения. Напомню, например, в 2014 году ни одна образовательная организация Крыма не соответствовала стандартам. На сегодняшний день 99% образовательных организаций региона лицензированы, аккредитованы, ведут свою деятельность в соответствии с образовательными стандартами», — отметил Володин.





По его словам, многое было сделано для развития экономики региона, который пять лет назад был на предпоследнем месте.





«Посмотрите какое движение, а если правильнее говорить, рывок в развитии экономики совершил Крым», — заявил спикер Госдумы.