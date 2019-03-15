«Крым сплотил нашу страну и все гражданское общество»

В Республике Крым начались празднования, приуроченные к пятилетию проведения референдума и объединения с Россией. Симферополь сегодня стал первым городом, с которого начались торжественные мероприятия. В столице республики сначала прошел торжественный митинг, а затем состоялось совместное заседание Совета Госдумы и Государственного совета Крыма. Во встрече приняли участие спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, федеральные министры, власти Крыма и представители иностранных делегаций.
«Когда мы говорим, что мы вместе, что референдум нас вновь соединил, здесь не только большая заслуга президента, [это] именно его решение, именно его поступок. Это мог сделать только один человек — Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул роль президента в возвращении Крыма Вячеслав Володин, поздравивший крымчан с праздником воссоединения полуострова с Россией.
В феврале 2014 года, после госпереворота на Украине и спасения от радикалов экс-президента Незалежной Виктора Януковича, Путин, как он потом сам рассказал СМИ, поставил перед руководителями силовых ведомств задачу «начать работу по возвращению Крыма в состав России».
Население республики, не поддержавшие госпереворот, организовали референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% жителей полуострова. За присоединение к РФ проголосовали 96,6% участников референдума. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказалась признавать Крым частью России.
Как отметил спикер Госдумы, чтобы воссоединение Крыма и России состоялось, депутаты Госсовета Крыма и Госдумы совместно с правительством России и администрацией президента проделали масштабную работу по подготовке законопроектов. За эти пять лет Госдума приняла 58 федеральных законов, направленных на развитие Крыма и построение его правового фундамента.
«В приоритетном порядке рассматривались и принимались законы, направленные на решение неотложных вопросов, касающихся социального обеспечения, пенсий, образования, здравоохранения. Напомню, например, в 2014 году ни одна образовательная организация Крыма не соответствовала стандартам. На сегодняшний день 99% образовательных организаций региона лицензированы, аккредитованы, ведут свою деятельность в соответствии с образовательными стандартами», — отметил Володин.
По его словам, многое было сделано для развития экономики региона, который пять лет назад был на предпоследнем месте.
«Посмотрите какое движение, а если правильнее говорить, рывок в развитии экономики совершил Крым», — заявил спикер Госдумы.
За это время на полуострове был построен энергомост, модернизирован аэропорт, введен в эксплуатацию автодорожный мост через Керченский пролив. Выходят на проектную мощность две новых ТЭС. В этом году будет завершено строительство железнодорожной части Крымского моста. Кроме того, обновляется социальная инфраструктура, строятся новые детские сады, медицинские центры, школы, идет модернизация промышленности, сельского хозяйства, курортной отрасли.
Также важным инструментом развития Крыма стала созданная в 2015 году свободная экономическая зона. Валовый региональный продукт (ВРП) в 2018 году составил 217 200 рублей на душу населения (это 40-е место в России). С 2014-го по 2018 год индекс промышленного производства вырос на 79,8%. За этот же период по всей стране рост индекса промпроизводства — 6,5%.
Объем инвестиций на душу населения вырос по сравнению с 2015 годом в 4,3 раза (с 25 до 107,6 тысячи рублей на человека), а в рейтинге регионов по качеству жизни республика по итогам 2018 года поднялась с 76-го места, которое занимала в 2015 году, на 52-е место.
«Важным для экономики региона является туризм. За последние три года туристический поток на полуостров увеличился более чем на 30%», — сказал Вячеслав Володин, напомнив: это свидетельствует о том, что россияне выбирают безопасность, качество, стоимость услуг «и, конечно, они выбирают свою страну».
Спикер Госдумы призвал депутатов Госсовета Крыма активизировать совместную работу, отметив, что Совет Государственной думы проходит в таком формате впервые, но, если он будет эффективен, то будет принято решение, чтобы он был ежегодным.
Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери за время нахождения в ее составе.
«Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет», — предложил спикер Госдумы и был поддержан громкими аплодисментами.
Глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов обратил внимание на то, что действовавшая на момент «Крымской весны» Конституция предполагала возможность отделения Крыма от Украины, так как появилась реальная угроза для жителей полуострова и региона в целом.
«Рушились институты власти, обрушивалось все то, что люди в своем сознании воспринимали как страну. Мы понимали, к чему дело идет. Созрела идея рассмотреть возможность альтернативы, если страна, в которую входил Крым на условиях тяжелейшего компромисса, перестанет существовать. Встал вопрос: имеем ли мы право на действия? Мы нашли в своей Конституции, что она давала нам право на проведение референдума, — в случае угрозы насильственного свержения, ликвидации республики, угрозы жителям такое право предоставляется», — рассказал Константинов.
По его словам, осознание этого стало «главным опорным моментом в последующих действиях», а референдум стал крайней мерой — за несколько месяцев до этого крымские власти обращались к руководству Украины и пытались убедить их не обострять ситуацию до предела.
«Когда западные политики говорят, что [начало «Крымской весны»] было неожиданно, если бы они тогда смотрели, что происходит, может быть, это бы их и охладило», — полагает крымский политик, назвавший события 2014 года в Крыму феноменом, когда население объединилось, отбросив все противоречия и меркантильные интересы.
А глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранить энергию «Крымской весны» и уровень патриотизма — как пять лет назад при воссоединении с Россией.
«Наша задача — сохранить энергию «Крымской весны», тот уровень патриотизма, который был в 2014 году. Это был драйв», — заявил Аксенов на совместном заседании совета Госдумы РФ с крымским парламентом. По его словам, все причастные к «Крымской весне» вспоминают те дни с теплотой.
Действительно, события 2014 года, после которых Россия оказалась в кольце санкций Запада, трепетно вспоминают не только местные жители, но и иностранные политики, которые в эти дни также оказались в Крыму. В их числе президент ассоциации «Франко-российский диалог», экс-депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, который одним из первых рассказал Европе о том, что референдум прошел на законных основаниях.
«Мы своими главами увидели, насколько вы рады вернуться в Россию. Потому что Крым — это Россия. Мы видим, как изменился регион, мы видим, что Крым движется вперед», — выступил француз, который после визита в республику потерял свое место в парламенте, но готовится в него вернуться после выборов уже в текущем году.
Мариани пожелал жителям Крыма процветания и мира. «В результате референдума [о воссоединении с Россией] вы приняли решение о том, какое будет ваше будущее, вы выбрали свою судьбу и выбрали вернуться в родную гавань», — заявил политик.