Митинг, собрание граждан, встреча с избирателями. Как не попасть под статью о несанкционированном мероприятии?

Ни для кого не секрет, что в последнее время власти стали часто отказывать в согласовании общественно-политических митингов, особенно в центре Москвы. Как правило, отказ мотивируется тем, что в этот же момент в этом же месте внезапно проводится какое-то иное культурно-массовое (фестиваль, праздник), либо торгово-коммерческое мероприятие (ярмарка). Еще одна расхожая шаблонная формулировка с мотивированным отказом: «Проведение демонстрации и митинга в заявленных местах создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, в том числе специальных и экстренных служб, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанных мероприятиях».

При подобных отказах несистемная оппозиция бьется с властями до последнего — предлагает на выбор иные точки проведения митингов, порой даже в ущерб себе: на задворках города, в спальных районах, где они никому не нужны (например, Люблино, куда часто любит отправлять мэрия Москвы), либо вообще в лес — в так называемый Гайд-парк в Сокольниках, со всех сторон окруженный густыми деревьями. Бывали и случаи, когда удавалось достичь компромиссов с представителями мэрии. Не совсем в центре, так хотя бы возле него: например на Суворовской площади перед Театром Советской армии. На безрыбье, как говорится, и рак рыба.

Когда компромиссов достичь не удавалось — оппозиционеры призывали выходить либо с одиночными пикетами, либо и вовсе устраивали несанкционированные акции протеста, за что потом привлекались к ответственности и штрафам, а порой (как в случае с митингами Алексея Навального) такие мероприятия заканчивались задержаниями десятков и даже сотен рядовых протестующих, откликнувшихся на призыв политических кумиров или пришедших по зову сердца на не согласованную властями акцию.

Как это ни странно, с отказом в проведении санкционированных митингов сталкиваются и системные оппозиционеры. В Москве это чаще всего коммунисты.

Из самого свежего. 13 марта 2019 года КПРФ поступил ответ из Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы на уведомление о проведении 23 марта Всероссийской массовой общественно-политической акции под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан». Коммунистам сообщили, что на заявленной площадке (площадь Революции) в указанный день состоится Московский культурный форум. А соответственно — никакого вам митинга.