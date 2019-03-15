Митинг, собрание граждан, встреча с избирателями. Как не попасть под статью о несанкционированном мероприятии?

Ни для кого не секрет, что в последнее время власти стали часто отказывать в согласовании общественно-политических митингов, особенно в центре Москвы. Как правило, отказ мотивируется тем, что в этот же момент в этом же месте внезапно проводится какое-то иное культурно-массовое (фестиваль, праздник), либо торгово-коммерческое мероприятие (ярмарка). Еще одна расхожая шаблонная формулировка с мотивированным отказом: «Проведение демонстрации и митинга в заявленных местах создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, в том числе специальных и экстренных служб, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанных мероприятиях».
При подобных отказах несистемная оппозиция бьется с властями до последнего — предлагает на выбор иные точки проведения митингов, порой даже в ущерб себе: на задворках города, в спальных районах, где они никому не нужны (например, Люблино, куда часто любит отправлять мэрия Москвы), либо вообще в лес — в так называемый Гайд-парк в Сокольниках, со всех сторон окруженный густыми деревьями. Бывали и случаи, когда удавалось достичь компромиссов с представителями мэрии. Не совсем в центре, так хотя бы возле него: например на Суворовской площади перед Театром Советской армии. На безрыбье, как говорится, и рак рыба.
Когда компромиссов достичь не удавалось — оппозиционеры призывали выходить либо с одиночными пикетами, либо и вовсе устраивали несанкционированные акции протеста, за что потом привлекались к ответственности и штрафам, а порой (как в случае с митингами Алексея Навального) такие мероприятия заканчивались задержаниями десятков и даже сотен рядовых протестующих, откликнувшихся на призыв политических кумиров или пришедших по зову сердца на не согласованную властями акцию.
Как это ни странно, с отказом в проведении санкционированных митингов сталкиваются и системные оппозиционеры. В Москве это чаще всего коммунисты.
Из самого свежего. 13 марта 2019 года КПРФ поступил ответ из Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы на уведомление о проведении 23 марта Всероссийской массовой общественно-политической акции под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан». Коммунистам сообщили, что на заявленной площадке (площадь Революции) в указанный день состоится Московский культурный форум. А соответственно — никакого вам митинга.
«Митинг все равно будет проведен! В любом случае! Несмотря ни на какие запреты! Следите за информацией! То, что власть испугалась роста популярности КПРФ и будет и дальше всячески мешать, это понятно! Можно запретить один адрес, можно второй, но мы найдем место и способ провести протестное мероприятие и защитить права москвичей!» — сообщил на своей странице Facebook ответственный в столичном отделении КПРФ за организацию акций протеста, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.
Daily Storm связался с Зубрилиным, который пояснил, что изначально мэрия предложила провести митинг на улице 1905 года у Памятника героям революции 1905-1907 гг. КПРФ такой вариант не устраивал, поскольку площадка имеет малую вместимость.
«Нормы не позволяют. На квадратный метр должно быть не более двух человек. Такую норму мы там не сможем соблюсти. В итоге пошел разговор о проспекте Сахарова. Проведем митинг там», — объяснил депутат.
Но не каждый раз все складывается так гладко. Выход из проблемы, как оказалось, можно найти. Правда, в конечном итоге его не поддержат представители правоохранительных органов и судебной системы. В законодательстве есть лазейки, которыми явно не от сладкой жизни порой пользуется парламентская оппозиция. Точнее, это даже и не совсем лазейки, а законное право депутата осуществлять свою парламентскую или муниципальную деятельность. Речь идет о встречах депутатов Госдумы с избирателями (ФЗ-3 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы») и о собрании граждан (ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Для понимания. Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» митинг понимается как «массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».
То есть скопление оппозиционно настроенных граждан, публично выражающих свои политические предпочтения и несогласие с проводимым властями курсом, — это митинг, который необходимо согласовать. В данном случае мы не рассматриваем мероприятия, которые организованы самими представителями властей: они всегда получают согласование без каких бы то ни было проблем.
В январе текущего года экоактивисты в Москве столкнулись с проблемой. Столичная мэрия не согласовала ни одну из двух заявок на проведение митинга 3 февраля в день Всероссийской акции протеста против мусорной политики. Столкнувшись с противодействием городских властей, один из активистов — экс-кандидат в мэры столицы, глава муниципального округа Таганский города Москвы Илья Свиридов — воспользовался ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и организовал 3 февраля собрание граждан у здания префектуры Центрального административного округа.
11 февраля после жалобы заместителя префекта ЦАО города Москвы Ларисы Тиуновой на главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова был составлен протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — «Организация несанкционированного мероприятия». То есть спустя только восемь дней после так называемого мусорного митинга 3 февраля, который, по словам Свиридова, на самом деле был собранием граждан. В этот же день судья Таганского суда Юлия Смолина перенесла судебное заседание на 27 февраля, чтобы заслушать свидетелей со стороны власти и присутствовавших на собрании полицейских. Однако ни те, ни другие на следующее заседание не явились.
Выслушав доводы Свиридова и его защитников, а также ознакомившись с предоставленным полицией смонтированным семиминутным видео с мероприятия, которое якобы доказывает факт проведения политического митинга, а не полуторачасового собрания граждан, судья Смолина постановила перенести заседание на 13 марта.
И вот уже тогда, послушав представителей полиции и свидетелей, судья пришла к выводу: никакого собрания граждан не было, был несанкционированный митинг. А раз был несанкционированный митинг — значит, имело место быть нарушение. На основании статьи 20.2 КоАП РФ Свиридов был оштрафован на 20 тысяч рублей.
По 131-му федеральному закону о принципах местного самоуправления, собрания граждан на части территории местного муниципального образования могут проводиться для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления.
Условия для проведения подобных собраний — инициатива населения, представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования. Также собрания граждан регулируются уставами территориальных общественных самоуправлений.
Глава Таганского муниципального округа, эсер Илья Свиридов оказался не согласен с вынесенным решением по его делу. В разговоре с Daily Storm он сообщил, что будет оспаривать присужденный штраф, поскольку суд неправильно истолковал норму закона.
На проведенном мероприятии — собрании граждан — глава муниципального округа и другие выступающие со сцены информировали жителей Таганки о строительстве мусорного кластера на станции Бойня и о возможных последствиях для местной экологии. Имеющиеся у граждан плакаты относились исключительно к заявленной теме с экологической повесткой. Все правила проведения собрания граждан Свиридов озвучил перед собравшимися до начала мероприятия. Впрочем, все это не помешало судье прийти к выводу, что собрание было прикрытием для митинга.
«Эти законы [о митингах и о собрании граждан] регулируют практически сходные правоотношения. При этом непонятно, каким из них руководствоваться. Я считаю, что главный водораздел — собрание назначает и проводит глава муниципального образования. Если это есть, то все, это уже не может быть митингом, поскольку в данном случае действуют полномочия местного самоуправления в рамках 131 федерального закона», — полагает Илья Свиридов.
Пожалуй, один из самых активных политических активистов в Москве — экс-глава столичного отделения партии «Яблоко» и член ее федерального совета Сергей Митрохин. С осени 2017 года за участие в четырех встречах с жителями градозащитник получил штрафы на общую сумму в 445 тысяч рублей.
В декабре 2017 года Митрохина задержали на сходе граждан против застройщиков группы компаний ПИК на улице Академика Павлова. Поскольку префектура Западного административного округа запретила им митинг, была организована встреча с гражданами. Итог — несанкционированное мероприятие, штраф 20 тысяч рублей.
Сентябрь 2018 года — продолжающийся аналогичный протест местных жителей против застройщиков из ПИКа в Кунцеве. История повторилась. Акция — не согласована с властями, Митрохина задержали, а в ноябре признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Итог — штраф в 150 тысяч рублей.
Ноябрь 2018 года. Сергей Митрохин с местными жителями проводил общественную инспекцию киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, который мэрия собирается сносить, а на его месте хочет построить апартаменты с бизнес-центром. Результат — задержание и административный штраф в размере 75 тысяч рублей.
Тот же ноябрь — и последний штраф. Митрохин в Кунцеве, на улице Ивана Франко, во дворе, сидел за столиком, пил кофе, беседовал с местными жителями. Обсуждали, как вы уже догадались, незаконную, с их точки зрения, застройку района. Итог — задержание Митрохина, суд, штраф в 200 тысяч рублей.
В разговоре с Daily Storm Сергей Митрохин рассказал, что полиция очень легко переступает грань между собранием граждан и несанкционированным митингом, а суды всегда соглашаются с правоохранительными органами. В пример он привел ситуацию, при которой получил свой последний штраф.
«Как объяснил судья свое решение? Зачитываю:
«Данное мероприятие являлось митингом как массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем, преимущественно общественно-политического характера».
Но такого ничего не было! Люди просто не давали строителям установить бетонные блоки под забор. При чем здесь общественно-политический характер? Дальше.
«Об этом свидетельствует наличие в месте правонарушения транспортного средства, а также походных палаток и бетонных блоков».
Слушайте, ну это же абсурд полный! При чем здесь палатки для походов? А бетонные блоки здесь при чем? Это граждане при помощи бетонных блоков, что ли, выражали свою позицию? Дальше.
«На втором этаже жилого дома растянуты баннеры с надписями. Использованы агитационные материала против застройки группы компании ПИК. Палатки и пункт приема пищи размещены в непосредственной близости от указанного транспортного средства».
Там было два транспортных средства. На одной «Газели» были лозунги против ПИКа, а на другой — за ПИК и строительство. И вот я сидел пил кофе рядом с этим всем. Оказалось, что все это было несанкционированным митингом и мне теперь уже не отвертеться», —возмущался Митрохин.
По мнению градозащитника, выставляя штрафы активистам, власть старается отбить охоту у граждан заниматься общественной активностью. Причем в данном случае мы имеем дело с системной проблемой, а не с недовольством властями Митрохиным.
«Я не считаю, что счеты сводят лично со мной. Их сводят со всеми гражданскими активистами и политиками, которые занимаются работой с населением в поле. Это касается всех, а не только меня. У нас нет судов. Суды — это приводные ремни репрессивной машины государства. Совершенно однозначно. Только совсем предвзятый человек будет это оспаривать», — убежден «яблочник».
Еще один формат публичного мероприятия — встреча депутатов Государственной думы со своими избирателями.
По мнению властей, оппозиционные депутаты слишком часто злоупотребляли этим правом, таким образом маскируя под встречу самый настоящий митинг. В июне 2017 года вступил в силу новый закон. Ранее депутату не требовалось согласовывать с органами местной власти свои встречи, теперь же парламентарий вынужден уведомлять о таких мероприятиях не ранее чем за 10 дней и не позднее 5 дней до планируемой встречи. При этом за воспрепятствование проведению встречи депутатов с гражданами была введена административная ответственность. Так встречи депутатов с избирателями приравняли к митингам.
И здесь, как оказалось, никто не застрахован от того, чтобы внезапно выйти за рамки правового поля. 22 января 2019 года депутаты Госдумы от КПРФ устроили встречу с гражданами перед посольством Японии. Акция была приурочена к переговорам между нашими странами о возможной передаче Курильских островов. Заранее согласованная акция в момент ее проведения внезапно для многих превратилась в… несанкционированный митинг. Полицейские забрали десяток людей в автозаки и даже дважды задержали и поместили в свою машину депутата Государственной думы, коммуниста Алексея Корниенко.
Ответственный в московском отделении КПРФ за организацию акций протеста, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин в беседе с Daily Storm заявил, что органы охраны правопорядка совершенно вольно трактуют федеральный закон о митингах. По его мнению, в случае с посольством Японии полиция явно нарушила законодательство Российской Федерации по устному приказу кого-то из вышестоящих чинов.
«Органам правопорядка нужно привыкнуть к тому, что есть законная парламентская, закрепленная с юридической точки зрения оппозиция. Это не страшно, что она жестко критикует действующую власть. Эта практика проверена столетиями на Западе и должна у нас уже давно прижиться — другого пути нет. Нельзя хватать людей за критику органов власти, иначе мы зайдем так далеко, что окажемся отброшенными на десятки лет назад», — считает Зубрилин.
Также депутат напоминает, что буквально через несколько дней КПРФ проводила аналогичную встречу парламентариев с гражданами у посольства Венесуэлы в поддержку Николаса Мадуро. Никаких задержаний там не было, и акция прошла в спокойной обстановке.
«Мы имеем дело с избирательным принципом отношения полиции к проведению встреч депутатов с гражданами. Команду они выполняют, конечно, негласную, со стороны вышестоящих политических структур или начальства МВД», — убежден депутат.
Из всего вышесказанного следует один простой вывод, который каждый читатель должен был успеть сделать для себя сам. Если правоохранителям и судьям очень хочется превратить законный митинг, собрание граждан или встречу депутатов с избирателями в несанкционированное мероприятие — это, как оказалось, не так уж и сложно. Было бы желание и команда сверху.