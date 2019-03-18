Япония не справляется с очисткой радиоактивных земель вокруг Фукусимы

Радиацию измеряют в разных единицах: в рентгенах, радах, греях, бэрах и зивертах. Каждая единица измерения отображает разные показатели. В случае изучения последствий для живого используют зиверты (Зв). Япония планирует к 2023 году довести в самых загрязненных районах вблизи АЭС уровень радиации до 0,23 мкЗв/ч. Это относительно безопасный уровень, по международным нормам должно быть около 0,10-0,16 мкЗв/ч.





Чтобы избавиться от радиации, японцы стали применять новую технологию — снимать верхний загрязненный слой почвы, паковать в огромные тюки и безопасно захоранивать. Изначально планировалось заложить их в новую прибрежную дамбу. Однако что-то пошло не так.





Согласно докладу Гринписа и свидетельствам ликвидаторов, тюки так и остались лежать невостребованными. Более того, рабочие, срезавшие почву, рассказывали журналистам Guardian, что работа была проведена крайне халатно.





«Были времена, когда нам велели оставить загрязненный верхний слой почвы и просто удалить листья, чтобы мы могли сделать все по графику. Иногда мы смотрели друг на друга, словно говоря:« Что, черт возьми, мы здесь делаем?» — приводит Guardian слова ликвидатора Минору Икеда.





Также ликвидатор скептически относился к официальным заявлениям правительства о том, что для почву надежно захоронят.





«Я не верю ни на минуту, что они смогут вывезти всю эту почву из Фукусимы, — сказал он. — Правительство должно придумать план «Б».





Обори, населенный пункт всего в 20 км от Фукусимы, пострадал от аварии особенно сильно. Его и другие деревни по соседству должны заселить уже в 2023 году. Там уже проводили «очистку», в октябре 2018 года рабочие «срезали» верхние слои грунта.





Японский Гринпис замерил радиационный фон сразу после проведения работ. Среднее значение — 4,0 мкЗв/ч, максимальное — 24,3 мкЗв/ч. До катастрофы эти значения были в 300 раз ниже.





В Гринпис России нам рассказали, что особое внимание на загрязненных территориях надо уделять даже не жилым массивам, а лесам и сельхозугодьям. Радионуклиды перетекают туда вместе с водой и надолго задерживаются, например, в стволах деревьев. В таких местах не срежешь почву, растениям надо где-то жить, поэтому их просто оставляют. Японский Гринпис нашел в лесу у Обори фон от 10 до 33 мкЗв/ч. Зеленые считают, что эти места надо забросить минимум на 70 лет, это чуть больше двух периодов полураспада цезия-137, одного из основных радионуклидов Фукусимы.





«Все нормально»