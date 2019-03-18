Топливный бунт Кавказа. Как в самом разношерстном регионе России люди объединились и снизили цены на газ и бензин

Интересно, может ли общество европейской части России применить тот же опыт и инструменты бойкота, что и на Кавказе? Чтобы выяснить это, мы поехали еще в один регион, присоединившийся к топливному бунту.





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Из Махачкалы наш путь лежит на запад, вдоль Кавказского хребта. Следующая остановка — Владикавказ, Северная Осетия. Эта республика первой присоединилась к дагестанскому бойкоту. Уровень жизни в РСО еще ниже, чем в Дагестане. А цены на топливо даже выше, чем в Москве. Цена газа доходила до 25 рублей за литр. Это при средней зарплате в 22 773 рубля, 63-е место в общероссийском рейтинге по среднедушевым доходам населения. Самый главный вопрос у осетин — почему в соседних республиках топливо дешевле, хотя доставка до Осетии стоит даже немного меньше, чем до той же Махачкалы.





Первый регион, который проезжаешь по дороге в Осетию, — это Чеченская Республика, «великая и ужасная». Видимо, исторически так сложилось, что про Чечню много говорят, но при этом толком ничего не знают. Вот и в соседних регионах уверены, что топливо там наливают почти даром: якобы и газ по 10 рублей, и бензин по 35.





Оказалось — неправда. Но цены действительно несколько ниже, чем в остальных республиках Северного Кавказа. Дороги получше, на обочинах почти не видно мусора, а на окраинах Грозного редко встретишь людей. Во всяком случае, так кажется после хаоса Махачкалы с ее пробками и столпотворением даже в богом забытом районе Тарки. Интересное наблюдение: чем сильнее закручены гайки в регионе, тем там чище, опрятнее и дешевле. Кто был в Минске — поймет…





«А хоть и страшно там жить, но дороги хорошие, и о людях думают», — задумчиво размышляет Батраз. Мы сидим с ним в кафе в центре Владикавказа, и одно только это я считаю большим успехом. Об интервью хоть с кем-нибудь из Осетии я пытался договориться почти неделю, но журналистам здесь не доверяют. Особенно московским. В итоге на встречу со мной согласился только Бато — и то лишь при условии, что сначала мы просто познакомимся.





Бато 32 года, он работает водителем и плохо разбирается в современных технологиях — говорит, только пару лет назад освоил смартфон. Когда мой оператор достает камеру, наш герой просит не снимать его лицо — шутит, что отношения с правоохранительными органами не сложились. При этом он обладает удивительным обаянием честного человека. Эдакий образ героя-бессеребреника. Даже имя у него говорящее. Есть такой герой в осетинской мифологии — Батраз. Приходит на землю ради совершения подвига. И погибает в борьбе с небожителями.





С небожителями в лице «оборзевших автозаправщиков» Бато борется с самого начала бойкота АЗС в Осетии, с 11 февраля. Началось все как и в Дагестане — с социальных сетей, только основной площадкой стал не Instagram, а Telegram. Сейчас в чате активистов состоит более 600 человек. Себя они позиционируют как децентрализированное движение — нет лидера или руководителя, вопросы решают сообща, вместе же собирают деньги на наклейки и другую атрибутику.