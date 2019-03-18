«Макаревич, у вас совсем крыша поехала?» Политики отреагировали на заявление лидера «Машины времени»

В годовщину воссоединения Крыма с Россией певец и член общественного совета комитета Госдумы по культуре Андрей Макаревич раскритиковал россиян за то, что они поддержали вхождение полуострова в состав РФ и кричали «Уракрымнаш». Мнения певца не разделили его слушатели и коллеги по цеху, зато поддержал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, заявивший, что полуостров аннексирован. Daily Storm пообщался с политиками, которые считают, что Макаревич и Явлинский либо по глупости не понимают того, что они говорят, либо намеренно подталкивают к войне, так как крымчане возвращаться на Украину не хотят.
«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мы выросли на ваших песнях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так… [нецензурное слово] выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Ни… [нецензурное слово] она его не спасет», — написал в своем Facebook певец в канун годовщины вхождения Крыма в состав России.
Друзья-россияне Макаревича в соцсети отнеслись к его словам неоднозначно, связывая их с весной и нехваткой «мудрости». «Андрей Вадимович, почитал я комментарии и пришел к выводу: такие Ваши посты инициируют взаимную ненависть соотечественников. И это плохо!» — пытался объяснить ему один из них.
Не разделяют позицию Макаревича и в комитете Госдумы по культуре, в состав общественного совета которого недавно был приглашен войти певец.
«Лучше бы Макаревич песни писал и не делал политические заявления, тогда бы цены ему не было. Как политика я его воспринимаю диаметрально противоположно. Его пригласила в совет комитета Елена Ямпольская, в принципе, я ее поддерживаю, потому что надо знать все точки зрения, но вы у нее лучше спросите», — заявил Daily Storm первый зампред комитета по культуре Владимир Бортко.
При этом депутат отметил, что тоже кричал «Крым наш», хотя это не мешает ему слушать песни Макаревича, «потому что творец — это одно, а песни — это другое».
А вот сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что, как и многие крымчане, перестал слушать песни Макаревича, который не понимает, что такие высказывания могут привести к войне.
«Просто возмутительное высказывание. То есть, по мнению Макаревича, мы должны были погибать, особенно с учетом масштаба угроз, которые звучали тогда от националистов в адрес населения. Получается, что в Крыму должна быть война. Если бы не было референдума, а мы 17 марта не объявили о независимости, то это закончилось бы кровопролитием и жертвами. То есть гибель людей для него была бы нормальна?» — рассуждает Цеков.
По его словам, Макаревич абсолютно не понимает, что происходило на территории СССР, как Крым оказался в составе Украины, и абсолютно не знает настроений крымчан до вхождения в состав полуострова в РФ. «Это человек с очень низким уровнем понимания политических процессов… Для меня он враждебная и неуважаемая личность», — говорит политик.
Депутат Госдумы, избранный от республики Крым, Павел Шперов расценил высказывание Макаревича как бред. «Он просто бредит. Может, у него какое-то воспаление? Не знаю, но, если он считает, что его мнение единственное абсолютно правильное, то пусть он при нем остается. Крымчане сделали свой выбор, и он окончательный», — заявил Daily Storm депутат.
Отметим, что ВЦИОМ опубликовал сегодня опрос, по данным которого 88% россиян оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией положительно, лишь 8% отрицательно, а часть опрашиваемых отвечать социологам отказались. При этом три четверти тех, кто ответил на вопрос, считают, что полуостров в составе РФ стал развиваться более успешно.
Возможно, из-за явной непопулярности позиции непризнания воссоединения полуострова с Россией не стала высказываться на тему Крыма российская оппозиция, которая в 2014 году пыталась проводить целые марши мира и протестные акции. Единственным политиком, призвавшим сегодня вернуть Крым, стал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
«Пять лет назад Путин при массовой поддержке россиян аннексировал Крым. Сегодня много говорят о «цене Крыма», приводят цифры, размеры дотаций, ассигнований, расходов на строительство моста и т. п. Однако это не столько про Крым, сколько про стагнирующую российскую экономику и неэффективность управления. Кстати, мало кто верит в то, что при этих немалых расходах люди в Крыму стали жить многим лучше, свободнее, безопаснее, чем раньше, до 2014 года, а коррупция реально сократилась за пять лет», — написал он в социальных сетях, признав, что может не получить поддержки со стороны россиян.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что это объясняется тем, то оппозиция фактически признает субъектность жителей Крыма, игнорировать мнение которых, как и мнение большинства россиян, нельзя. «Навальный, как вы знаете, о Крыме сказал весьма острожно: мол, отменить референдум мы не можем, люди должны сами решить. Явлинский тоже раньше говорил о повторном проведении референдума», — рассуждает эксперт, отмечающий, что в России сегодня нет целевой аудитории, которая поддержит возвращение Крыма Украине и поддержит какие-либо протестные акции на эту тему.
«Интеграция Крыма воспринимается элитой, в том числе оппозиционной, как одна из общепринятых содержательных основ российской политики. Именно поэтому трудно представить себе сегодня массовые акции в поддержку интересов Украины, подобные событиям пятилетней давности. Политики, выступающие против интеграции Крыма, очень редки и быстро оказываются на периферии политического процесса. Занять подобную позицию значит обречь себя на изоляцию», – согласен с Калачевым глава АПЭК Дмитрий Орлов.