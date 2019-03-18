«Макаревич, у вас совсем крыша поехала?» Политики отреагировали на заявление лидера «Машины времени»

Не разделяют позицию Макаревича и в комитете Госдумы по культуре, в состав общественного совета которого недавно был приглашен войти певец.





«Лучше бы Макаревич песни писал и не делал политические заявления, тогда бы цены ему не было. Как политика я его воспринимаю диаметрально противоположно. Его пригласила в совет комитета Елена Ямпольская, в принципе, я ее поддерживаю, потому что надо знать все точки зрения, но вы у нее лучше спросите», — заявил Daily Storm первый зампред комитета по культуре Владимир Бортко.





При этом депутат отметил, что тоже кричал «Крым наш», хотя это не мешает ему слушать песни Макаревича, «потому что творец — это одно, а песни — это другое».





А вот сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что, как и многие крымчане, перестал слушать песни Макаревича, который не понимает, что такие высказывания могут привести к войне.





«Просто возмутительное высказывание. То есть, по мнению Макаревича, мы должны были погибать, особенно с учетом масштаба угроз, которые звучали тогда от националистов в адрес населения. Получается, что в Крыму должна быть война. Если бы не было референдума, а мы 17 марта не объявили о независимости, то это закончилось бы кровопролитием и жертвами. То есть гибель людей для него была бы нормальна?» — рассуждает Цеков.





По его словам, Макаревич абсолютно не понимает, что происходило на территории СССР, как Крым оказался в составе Украины, и абсолютно не знает настроений крымчан до вхождения в состав полуострова в РФ. «Это человек с очень низким уровнем понимания политических процессов… Для меня он враждебная и неуважаемая личность», — говорит политик.





Депутат Госдумы, избранный от республики Крым, Павел Шперов расценил высказывание Макаревича как бред. «Он просто бредит. Может, у него какое-то воспаление? Не знаю, но, если он считает, что его мнение единственное абсолютно правильное, то пусть он при нем остается. Крымчане сделали свой выбор, и он окончательный», — заявил Daily Storm депутат.