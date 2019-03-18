ЦИК решит судьбу мандата Павла Грудинина до середины следующей недели

В день годовщины голосования на выборах президента России, 18 марта 2019 года, президиум ЦК КПРФ единогласно поддержал передачу депутатского мандата умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова директору Совхоза имени Ленина и экс-кандидату в главы государства Павлу Грудинину. В этот же день документы были отправлены в Центризбирком. Заседание ЦИКа, на котором будет рассмотрен данный вопрос, вероятно, состоится либо 20, либо 27 марта.
Президиум ЦК Компартии единогласно поддержал кандидатуру Павла Грудинина. Коммунисты объяснили данный шаг необходимостью защитить своего товарища, который после завершения президентской гонки подвергся давлению со стороны правоохранительных органов, судов, многочисленных средств массовой информации и недругов во власти.
Помимо Грудинина на заседании рассматривались и другие кандидатуры. Среди них — экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, который будет баллотироваться на выборах в Мосгордуму в сентябре этого года, и секретарь ЦК КПРФ, глава юридической службы партии Вадим Соловьев.
Последний в комментарии Daily Storm подтвердил, что президиум партии «исходил из необходимости защитить Павла Грудинина от того административного террора, который сейчас возник вокруг него».
«Вы знаете, что после выборов президента против Павла Николаевича возбуждали и гражданские дела, и арбитражные, и чего там только не было», — говорит Соловьев.
Напомним, 14 февраля 2019 года Павла Грудинина сняли с должности председателя совета депутатов города Видное, а 26 февраля лишили мандата по представлению прокуратуры, которая якобы выяснила, что у директора Совхоза имени Ленина имеется счет в белизском офшоре. На публику документы местной прокуратуры представлены так и не были, не видел их и сам Грудинин, утверждающий, что у него на самом деле все в порядке, а травлю в отношении него затеял губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Естественно, что в таких условиях партия должна защищать своих активистов, и это было абсолютно взвешенное, трезвое и единогласное решение», — рассказывает секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев.
По его мнению, приход директора Совхоза имени Ленина в коммунистическую думскую фракцию лишь усилит ее, поскольку Грудинин обладает богатым опытом в сельскохозяйственной сфере и получит публичную площадку для реализации в этом направлении своих законодательных инициатив.
Член президиума ЦК КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев также рассказал Daily Storm, что решение поддержать беспартийного коммуниста Грудинина не было неожиданным. Этот вопрос обсуждался еще с прошлой недели, и уже тогда в Компартии пришли к единогласному мнению.
«Грудинин — подготовленный, грамотный, образованный человек. В нашей фракции он будет, мало сказать, не лишним, а просто необходимым, чтобы плодотворно работать над законами. Неожиданным это наше общее решение не было ни для кого, все догадывались и ранее по отдельности, да и в принципе мы этот вопрос обсуждали. Считаю, что Грудинин — достойная кандидатура», — сообщил Арефьев.
На встречах с жителями тех регионов, от которых избран Арефьев, — Астраханской и Волгоградской областей, а также Республики Калмыкия — депутат часто слышал вопросы, касающиеся того, куда пропал Павел Грудинин и почему партия его так редко и мало задействует в своей работе.
«В силу определенных обстоятельств мы не очень сильно его сейчас рекламируем, поскольку от него не отстают и продолжают травить и налоговыми инспекциями, и проверками, и прокуратурой. В принципе, он к этому привык. У него где-то уже около 20 судов, что ли, было по его земле. Быть коммунистом сегодня довольно сложно», — посетовал один из членов президиума ЦК КПРФ Николай Арефьев.
«В период президентской выборной кампании марта прошлого года он был единственным достойным кандидатом. Грудинин будет яркой фигурой в нашей фракции. Достаточно вспомнить его эффективно работающий совхоз в Московской области, социальную сферу, которую он там создал. Безусловно, что для действующей власти он и его результаты — это нож в сердце», — в свою очередь добавил секретарь ЦК КПРФ, кандидат в губернаторы Сахалинской области Алексей Корниенко.
О ходе принятия решения по передаче депутатского мандата Daily Storm рассказал еще один член президиума партии, глава московских коммунистов Валерий Рашкин.
По его словам, для руководящего органа КПРФ главным доводом стали нападки на экс-кандидата в президенты со стороны властей и средств массовой информации.
«Те накаты, которые сегодня все больше и больше осуществляются на него в СМИ, очевидно, заказаны кем-то сверху. Мы, конечно, не удивлены. Нам понятно, откуда растут эти уши осла. Обсудив эту ситуацию, мы пришли к выводу, что надо подкрепить его мандатом и дать федеральную площадку, трибуну в Государственной думе, чтобы он реализовался, смог выступать в СМИ, отвечать, парировать, наступать. У него активная гражданская позиция, которую он не менял и менять не будет», — говорит Рашкин.
Кстати, один из самых свежих «накатов» на Павла Грудинина на днях был опубликован на сайте «Федерального агентства новостей». Вечером 15 марта ресурс выпустил статью с громким заголовком: «Левченко: КПРФ — Коммерческая партия РФ — запускает в Госдуму олигарха Грудинина».
Статья начиналась так: «Сергей Левченко, бывший первый секретарь Иркутского районного комитета КПРФ, бывший член обкома, заявил, что решение КПРФ о передаче мандата Жореса Алферова Павлу Грудинину его крайне возмущает и демонстрирует деградацию морально-этических принципов в партии».
Неискушенный обыватель мог бы подумать, что в данном случае речь идет о губернаторе Иркутской области, коммунисте Сергее Левченко. По всей видимости, так же подумали и в информационном агентстве Regnum. Утром 18 марта на их сайте со ссылкой на «Федеральное агентство новостей» вышла статья с еще более мощным заголовком: «Продажная партия»: губернатор Сергей Левченко о передаче мандата Грудинину».
В начале статьи рассказывалось, что «губернатор Иркутской области и бывший первый секретарь Иркутского районного комитета КПРФ Сергей Левченко выступил с резкой критикой коммунистов, вознамерившихся передать Павлу Грудинину мандат скончавшегося депутата Госдумы РФ и выдающегося физика Жореса Алферова. При этом он назвал Павла Грудинина крупнейшим олигархом, а КПРФ — партией, которая «опять показала свою всю продажную сущность».
Спустя некоторое время материал был удален с интернет-ресурса ИА Regnum и из кэша поисковой системы Google. Daily Storm удалось найти его в кэше «Яндекса» и сделать скриншот, пока статья в итоге не пропала и оттуда.
В первоисточнике же на РИА ФАН появилась значительная правка материала. Теперь там указано, что речь идет не о губернаторе Сергее Левченко, а о его тезке.
Впрочем, примечательно, что если попытаться загрузить материал на свою страницу в соцсети «ВКонтакте», то ссылку все еще сопровождает фотография главы региона. При попытке загрузки на Facebook — Левченко уже нет, вместе со статьей загружается фотография Грудинина.
Вот такие незамысловатые политтехнологии, призванные, по всей видимости, сформировать мнение россиян в нужном русле или, по крайней мере, запутать избирателей.
Возвращаясь к депутатскому мандату и срокам утверждения Грудинина в депутатском качестве. По словам члена Центральной избирательной комиссии, доктора юридических наук Евгения Колюшина, заседание комиссии, на котором будет рассмотрена передача мандата Алферова Грудинину, должно пройти в среду, 20 марта. Если не получится в эту среду, то тогда комиссия соберется в следующую — 27 марта.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова находится на данный момент в отпуске, однако комиссия соберется и без нее. Главное, чтобы был кворум — не менее 10 членов ЦИК из 15 имеющихся. При этом Колюшин не видит ни одного повода для отрицательного решения касательно передачи освободившегося мандата депутата Госдумы Павла Грудинину. В противном случае данное решение будет незаконным, поскольку, в соответствии с федеральным законом «О выборах депутатов Госдумы», только лишь уполномоченный орган партии решает, кто займет кресло парламентария. ЦИК обязан лишь формально утвердить письменное решение президиума ЦК КПРФ.