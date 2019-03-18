ЦИК решит судьбу мандата Павла Грудинина до середины следующей недели

В день годовщины голосования на выборах президента России, 18 марта 2019 года, президиум ЦК КПРФ единогласно поддержал передачу депутатского мандата умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова директору Совхоза имени Ленина и экс-кандидату в главы государства Павлу Грудинину. В этот же день документы были отправлены в Центризбирком. Заседание ЦИКа, на котором будет рассмотрен данный вопрос, вероятно, состоится либо 20, либо 27 марта.





Президиум ЦК Компартии единогласно поддержал кандидатуру Павла Грудинина. Коммунисты объяснили данный шаг необходимостью защитить своего товарища, который после завершения президентской гонки подвергся давлению со стороны правоохранительных органов, судов, многочисленных средств массовой информации и недругов во власти.





Помимо Грудинина на заседании рассматривались и другие кандидатуры. Среди них — экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, который будет баллотироваться на выборах в Мосгордуму в сентябре этого года, и секретарь ЦК КПРФ, глава юридической службы партии Вадим Соловьев.





Последний в комментарии Daily Storm подтвердил, что президиум партии «исходил из необходимости защитить Павла Грудинина от того административного террора, который сейчас возник вокруг него».