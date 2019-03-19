13+6=19. Помимо подоходного налога с зарплат россиян планируют взымать пенсионный налог

Не успела отгреметь в обществе весьма скандальная тема повышения пенсионного возраста, как в правительстве затеяли дальнейшее реформирование системы. В данном случае речь идет о введении так называемого пенсионного налога, который составит от 0 до 6 % отчисляемых с зарплат граждан.
Формула 13+6=19
Ежемесячный подоходный налог (НДФЛ), который отдает каждый россиянин со своей зарплаты в федеральный бюджет, составляет 13%. Именно к нему в правительстве хотят добавить еще 6% налога, который будет формировать так называемый индивидуальный пенсионный капитал россиянина. Если быть совсем корректным, то 6% — это максимум, которого может достигнуть налог на шестой год его уплаты (с первого года — 0%, со второго — 1%, с третьего — 2% и так далее). Цифра эта будет по умолчанию списываться с вашего дохода, если только вы не составите заявление об отказе от ежемесячных отчислений.
Как именно будет работать новая система — пока неясно. В правительстве все еще идут дискуссии о подключении к ней: автоматическом или в формате заявительного порядка. Предполагается, что люди с высокой зарплатой будут присоединены к новой системе автоматически. Чтобы выйти из нее, им придется написать заявление об отказе. Рабочие же с небольшим окладом должны будут заявить о своем желании участвовать в системе индивидуального пенсионного капитала. Об этом в феврале рассказывал главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин.
В распоряжении Daily Storm оказался документ с ответами на вопросы, предложенные фракциями Госдумы к «правительственному часу» на тему «О промежуточных итогах совершенствования пенсионной системы, о реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, а также принимаемых правительством Российской Федерации мерах по повышению уровня жизни и доходов граждан, мерах по оказанию содействия в их трудоустройстве». Отчет министра труда и социальной защиты Максима Топилина запланирован на заседании парламента уже завтра — 20 марта в 10:00.
Один из таких вопросов, адресованных ведомству Топилина, — касался индивидуального пенсионного капитала. Парламентарии обеспокоились разработкой новой системы и предлагали министерству воздержаться «от резких движений в этом направлении».
«В отношении Концепции индивидуального пенсионного капитала (далее — ИПК), разрабатываемой Министерством финансов Российской Федерации и Банком России, следует отметить, что в настоящее время окончательного решения о ее принятии и порядке реализации не принято. Кроме того, учитывая, что соответствующий законопроект по реализации Концепции ИПК в правительство Российской Федерации не вносился, полагаем, обсуждать ее преждевременно», — довольно сухо ответил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
В комитете Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Daily Storm рассказали, что любые обсуждения пенсионной системы российским обществом воспринимается очень остро, поскольку все очень сложно и запутанно. Председатель профильного комитета, замруководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Ярослав Нилов убежден, что критика от россиян в данном случае объяснима и оправданна.
Говоря о системе индивидуального пенсионного капитала, который прорабатывает Министерство финансов, Нилов отмечает, что на накопительную пенсию не должно быть никакой автоматической подписки. Гражданин должен самостоятельно определиться. Если хочет ее получать, тем самым лишаясь ежемесячно помимо 13% НДФЛ еще и 6% ИПК, — пишет заявление, не хочет — не пишет.
«Также мы неоднократно в комитете говорили о том, что накопительная компонента должна быть добровольной и выведена из системы обязательного пенсионного страхования. Гражданин должен самостоятельно нести ответственность и выбирать — хочет он или не хочет, где он хочет свои деньги размещать… Может, он вообще не захочет — и в итоге разместит свои деньги в банке на депозите. Может, вообще никак не будет формировать дополнительную накопительную пенсию. Это личное дело гражданина, и не надо ему навязывать правила игры», — уверен депутат Нилов.
Новая модель формирования индивидуального пенсионного капитала по сути является заменой накопительной пенсии, выплаты по которой были заморожены еще в 2014 году. Разморозить их планируется лишь в 2021-м, хотя эксперты сходятся во мнении, что «заморозка» эта является все же бессрочной. До 2014 года 16% выплат работодателя шло на страховую часть пенсии и 6% — на накопительную. Однако после приостановления последней все 22% отчислений работодателей полностью пошли на так называемую страховую пенсию.
«Что касается замороженного формата накопительной пенсии, то, по всей видимости, он будет заморожен бессрочно, то есть она перестанет формироваться. Но все накопленные средства при формировании накопительной пенсии никуда не денутся. И у негосударственных пенсионных фондов, и у пенсионного фонда сохраняется обязательство по выплате накопительных пенсий. Либо это будет ежемесячная выплата, либо единоразовая. Напомню, что накопительная пенсия наследуется. Также сохраняется тот возраст получения накопительной пенсии, который был установлен до повышения пенсионного возраста в России. Для женщин это 55 лет, для мужчин 60», — пояснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин убежден, что новая система в современных реалиях в принципе работать не будет и не может по одной причине.
«Дело в том, что в стране у людей нет возможности осуществлять какие-то пенсионные накопления. Доля людей, зарабатывающих свыше 85 тысяч рублей в месяц, составляет всего 7% от общего числа работников. Доля же тех, кто не может накопить себе даже минимальную пенсию, — 70% персонала. Система не может работать подобным образом, каким ее планируют», — убежден Шеин.
К слову, тему бедности в вопросах Министерству труда парламентарии тоже затрагивали. Депутаты хотели понять, каким именно образом ведомство собирается решать уникальную проблему российской бедности и планируется ли движение от прожиточного минимума к минимальному потребительскому бюджету.
В ответе Топилина на заданный вопрос подчеркивалось, что минимальный потребительский бюджет ориентирован на восстановительное потребление и удовлетворение основных потребностей, необходимых для жизнедеятельности и поддержания здоровья людей, на возможности пользования потребительским и ипотечным кредитованием, сбережениями. При этом, по оценке экспертов ведомства Максима Топилина, минимальный (восстановительный) потребительский бюджет составляет 2,2–2,5 прожиточных минимума трудоспособного населения. Напомним, что прожиточный минимум на третий квартал 2018 года составил 11 310 рублей. То есть даже в Минтруде признают, что в идеале россияне должны получать минимум около 25 тысяч рублей.
«В моей родной Астраханской области в диапазоне 20-25 лет доля безработицы составила 55%. В Смоленской области — 54%, в Якутии — 73%. Это данные Российского экономического университета имени Плеханова. О чем мы вообще говорим?! О каком индивидуальном пенсионном капитале?! Это фантазии, которые не могут работать», — считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин.
Депутат полагает, что единственной адекватной заменой ИПК является изменение всей социально-политической системы. Главной причиной низких пенсий, по его мнению, являются низкие заработные платы. Пока они не станут высокими, для чего необходимо предпринять ряд серьезных мер по коренному переустройству внутренней политики государства, реформируй пенсионную систему или не реформируй — ничего не изменится.
Законопроект с 2016 года разрабатывали Министерство финансов и Центробанк. Изначально планировалось, что система индивидуальных пенсионных накоплений (ИПК) заработает с 2018 года. Потом сроки вступления ее в силу перенесли на 2019 год. После повышения пенсионного возраста и, как следствие, роста общественного негодования в Минфине решили не будить лиха и далее, а потому собрались доработать новую накопительную пенсионную систему, чтобы ни у кого не возникало вопросов, и перенесли предполагаемую дату ее запуска на 2020 год.
«Я вам откровенно скажу, что вопрос ИПК подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения. Поэтому надеемся, что сейчас страсти улягутся, сейчас ситуация, слава богу, определилась. Мы много сделали встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально сформулированы», — рассказывал журналистам 25 декабря 2018 года первый зампред правительства — министр финансов Антон Силуанов.
К началу весны уже этого года толком ничего не поменялось.
«Мы «зависли». Там много причин, и одна из них — нежелание в целом ломать в очередной раз систему. На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока все подвешено. Но, может, это и к лучшему, мы лучше доработаем, чтобы не вносить тысячу изменений», — сообщил уже заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Ежемесячные взносы в Пенсионный фонд на данный момент делаются самим работодателем — 22% от фонда оплаты труда. Дополнительная же максимальная планка в 6%, которую хотят взымать с зарплаты работника, по существу будет являться его заначкой на случай счастливой старости. Подразумевается, что данная «копилка» сможет передаваться по наследству родственникам в том случае, если будущий пенсионер не доживет до выхода на заслуженный отдых. Вводят же ее для увеличения реальных размеров пенсий.
В Центральном банке считают внедрение индивидуальных пенсионных накоплений очень важной. Об этом 21 января на заседании Государственной думы заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, ИПК — это «устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель. Источник пенсионных выплат должен формироваться за счет добровольных отчислений гражданина с предоставлением налоговых льгот и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, также получая льготы».