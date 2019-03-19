13+6=19. Помимо подоходного налога с зарплат россиян планируют взымать пенсионный налог

Не успела отгреметь в обществе весьма скандальная тема повышения пенсионного возраста, как в правительстве затеяли дальнейшее реформирование системы. В данном случае речь идет о введении так называемого пенсионного налога, который составит от 0 до 6 % отчисляемых с зарплат граждан.





Формула 13+6=19





Ежемесячный подоходный налог (НДФЛ), который отдает каждый россиянин со своей зарплаты в федеральный бюджет, составляет 13%. Именно к нему в правительстве хотят добавить еще 6% налога, который будет формировать так называемый индивидуальный пенсионный капитал россиянина. Если быть совсем корректным, то 6% — это максимум, которого может достигнуть налог на шестой год его уплаты (с первого года — 0%, со второго — 1%, с третьего — 2% и так далее). Цифра эта будет по умолчанию списываться с вашего дохода, если только вы не составите заявление об отказе от ежемесячных отчислений.





Как именно будет работать новая система — пока неясно. В правительстве все еще идут дискуссии о подключении к ней: автоматическом или в формате заявительного порядка. Предполагается, что люди с высокой зарплатой будут присоединены к новой системе автоматически. Чтобы выйти из нее, им придется написать заявление об отказе. Рабочие же с небольшим окладом должны будут заявить о своем желании участвовать в системе индивидуального пенсионного капитала. Об этом в феврале рассказывал главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин.