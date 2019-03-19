«После отставки Назарбаева президентом Казахстана будет Назарбаев». Что стоит за рокировкой власти в республике?

Вечером во вторник, 19 марта, внезапно о добровольной отставке с поста президента Казахстана заявил Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну последние 30 лет. Согласно подписанному им указу, он сложит полномочия главы государства с завтрашнего дня, но сохранит за собой пост главы Совбеза и правящей партии «Нур Отан». Временно исполняющим обязанности президента Назарбаев назначил спикера сената парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По мнению российских экспертов, несмотря на отставку, Назарбаев сохранит за собой все рычаги управления республикой.
«Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение особое. Я принял непростое для себя решение: сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан», — объявил Назарбаев в эфире республиканских телеканалов в своем обращении к населению, отметив, что в этом году исполняется 30 лет с того момента, как он возглавил республику.
Политик вспомнил развал СССР, сравнив его с падением империи, которое оставило «неразбериху, душевную смуту, разрушенную экономику и политику». В это время ВВП страны сократился вдвое, не хватало продовольствия и товаров первой необходимости.
«Казалось, наступил коллапс. Это был вызов. И мы его приняли. Стали энергично прокладывать свой казахстанский путь развития. Нашей триединой задачей стало построение рыночной экономики, демонтаж тоталитарной идеологической системы и модернизация всех институтов общества», — подчеркнул Назарбаев, явно намекающий на свою роль в создании современного демократического государства, которым сегодня он считает Казахстан, входящий, по его мнению, в 50 развитых стран мира.
Назарбаев объяснил населению, что вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента его полномочия переходят к спикеру сената до окончания его выборного срока — 2021 года, после чего объявляются выборы нового президента.
До сегодняшнего дня главой сената республиканского парламента являлся Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Выпускник МГИМО, доктор наук, Токаев успел поработать на различных управленческих постах: министром иностранных дел, вице-премьер-министром и премьер-министром страны, председателем сената.
«Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев — именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном», — заявил Назарбаев, призвав молодое поколение беречь независимый Казахстан.
Самому Назарбаеву этим летом исполнится 78 лет. Он возглавляет Республику Казахстан с момента ее образования, став президентом по итогам первых всенародных выборов 1 декабря 1991 года. На последних внеочередных выборах главы государства 26 апреля 2015 года он в пятый раз одержал победу, набрав почти 98% голосов. Его полномочия должны были истечь в апреле 2020 года. Согласно Конституции, он мог избираться на эту должность неограниченное число раз.
Заявление политика не стало неожиданным для России. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, днем Нурсултан Назарбаев созванивался с Владимиром Путиным. Однако детали разговора Кремль не разгласил, как и не дал комментарии насчет отставки. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала новость об уходе Назарбаева серьезной и неожиданной, напомнив, что по его инициативе «строится Евразийский экономический союз», а сам глава республики был настроен на расширение и укрепление взаимоотношений между РФ и Казахстаном.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия и Казахстан должны оставаться стратегическими партнерами. «Россия и Казахстан сегодня являются стратегически важными партнерами во многих сферах. Диалог между странами развивается на принципах взаимного уважения и добрососедства. Уверен, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией, а отношения между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться», — полагает Володин.
По мнению политиков и экспертов, уход Назарбаева — лишь формальность. Не случайно он продолжит возглавлять Совбез страны, останется председателем правящей партии партии «Нур Отан», а также членом Конституционного Совета. Поговаривают, что Назарбаев сохранит за собой и президентскую резиденцию, расположенную в центре Астаны.
«Сегодняшняя отставка не означает, что Токаев будет президентом в полном смысле этого слова. Президентом Казахстана после отставки Назарбаева будет Назарбаев. Только он будет называться секретарем Совбеза, как Дэн Сяопин, который, как известно, в последние годы был высшим руководителем Китая, но при этом занимал пост высшего Центрального военного совета и определял все пути развития страны, кадровые назначения», — считает глава Института стран СНГ, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Глава комитета по делам СНГ Госдумы Леонид Калашников также уверен, что Назарбаев останется одним из самых влиятельных и авторитетных политиков Казахстана. «Насколько долго он будет вовлечен во власть, мне судить трудно, но то, что он очень авторитетный и влиятельный политик, — безусловно. Слухи о том, что он может уйти в отставку, ходили давно. Могу сказать, что просто так он бы не сложил с себя полномочия. Возможно, это связано с состоянием его здоровья», — рассуждает Калашников, отмечая, что преемник Назарбаева — тоже авторитетен и опытен.
По словам Калашникова, он лично знаком с Токаевым, который дружески настроен по отношению к России, хотя во власти Казахстана есть разные люди, в том числе те, кто получил образование в США и настроен прозападно.
«Но в основном они настроены на связь с Россией — таких, думаю, подавляющее большинство. В то же время они видят соседа в лице Китая, который тоже оказывает свое влияние на развитие республики. Но самое главное, что Назарбаев явился основоположником создания Евразийского экономического союза», — подчеркнул Калашников.