«После отставки Назарбаева президентом Казахстана будет Назарбаев». Что стоит за рокировкой власти в республике?

Вечером во вторник, 19 марта, внезапно о добровольной отставке с поста президента Казахстана заявил Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну последние 30 лет. Согласно подписанному им указу, он сложит полномочия главы государства с завтрашнего дня, но сохранит за собой пост главы Совбеза и правящей партии «Нур Отан». Временно исполняющим обязанности президента Назарбаев назначил спикера сената парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По мнению российских экспертов, несмотря на отставку, Назарбаев сохранит за собой все рычаги управления республикой.





«Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение особое. Я принял непростое для себя решение: сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан», — объявил Назарбаев в эфире республиканских телеканалов в своем обращении к населению, отметив, что в этом году исполняется 30 лет с того момента, как он возглавил республику.





Политик вспомнил развал СССР, сравнив его с падением империи, которое оставило «неразбериху, душевную смуту, разрушенную экономику и политику». В это время ВВП страны сократился вдвое, не хватало продовольствия и товаров первой необходимости.





«Казалось, наступил коллапс. Это был вызов. И мы его приняли. Стали энергично прокладывать свой казахстанский путь развития. Нашей триединой задачей стало построение рыночной экономики, демонтаж тоталитарной идеологической системы и модернизация всех институтов общества», — подчеркнул Назарбаев, явно намекающий на свою роль в создании современного демократического государства, которым сегодня он считает Казахстан, входящий, по его мнению, в 50 развитых стран мира.