«От двойки до единицы с минусом». Почему губернаторы Мурманской и Челябинской областей и глава Республики Алтай уходят в отставку

Вслед за Бердниковым о добровольном уходе сообщил глава Калмыкии Алексей Орлов, также разместивший свое обращение к жителям в Facebook. «Сегодня в стране идет масштабное обновление управленческих кадров как на федеральном, так и региональном, муниципальном уровнях. Убежден, что этот курс, взятый главой нашего государства, абсолютно правильный и справедливый. Только он приведет к эффективному прорыву нашей страны, наших регионов», — заявил Орлов, сообщив, что уходит «со спокойной душой и спокойным сердцем». Его сменщиком Владимир Путин назначил кикбоксера, экс-сенатора от Народного Хурала республики, а ныне советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи Бату Хасикова.





Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что Кремль меняет губернаторов с низким рейтингом, так как не хочет повторения провала провластных кандидатов в губернаторы, как это было в 2018 году. Напомним, что выдвиженцы «Единой России» фактически проиграли четыре региона: Приморский и Хабаровский края, Владимирскую область и Хакасию.





«Отставки ряда губернаторов были предрешены в силу вполне объяснимых обстоятельств. Например, у Дубровского сохранить свой пост был только один шанс из 100. Да, он был не очень популярен, у него был антирейтинг, своим для жителей региона он так и не стал, но он как мог старался работать на своем посту и выполнял все задачи Кремля. В последнем нашем исследовании мы поставили ему двойку с плюсом, но, видимо, в АП решили не рисковать», — говорит Калачев.





По его словам, если говорить о губернаторе Мурманской области, то она на 100% неизбираема, и ее уход — из серии «почему не отправили в отставку раньше». «Среди причин — коррупционные скандалы в ее окружении, личная непопулярность, конфликты, отсутствие социально-экономических достижений. Единственное, что ее держало, — это то, что она женщина и ее жалели. Если говорить об избираемости Ковтун, я бы оценил на единицу», — рассказал политтехнолог.





Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что запрос на обновление губернаторов во всех субъектах был очень сильным. «Например, на прошлой неделе АПЭК проводило в Челябинске количественное исследование, и выяснилось, что за Бориса Дубровского готовы голосовать лишь 13% горожан. У отставки Бердникова — комплекс причин. Очевидны застой политической ситуации и инертность элит, связанных с экс-главой региона, усталость населения от него. Кроме того, в последнее время для него были характерны проблемы в коммуникации с населением», — отмечает эксперт.





По его словам, если говорить об отставке Ковтун, то она, по мнению эксперта, была традиционным раздражителем и для значительной части федеральной элиты, и для региональной элиты, и для населения. «Раздражение было связано и с управленческими практиками Ковтун, и с манерой коммуникации», — отмечает Орлов.