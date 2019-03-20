«От двойки до единицы с минусом». Почему губернаторы Мурманской и Челябинской областей и глава Республики Алтай уходят в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может стать следующим главой субъекта, который в ближайшее время сложит полномочия. Как рассказал Daily Storm источник в ее окружении, вчера она прибыла из Москвы в Мурманск, где провела прощальную встречу с коллективом, поблагодарив всех за совместную работу. Ковтун станет четвертой после главы Республики Алтай Александра Бердникова, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и главы Калмыкии Алексея Орлова, написавшей заявление об уходе с должности по собственному желанию. Хотя эксперты уверены в обратном: чиновники покидают свои посты, так как имеют очень низкий рейтинг и не имеют шансов переизбраться на следующий срок.
О грядущих отставках в губернаторском корпусе стало известно еще в октябре 2018 года. Уже тогда со ссылкой на свои источники в администрации президента СМИ сообщали, что в расстрельном списке отставников оказались главы следующих регионов: Республики Алтай — Александр Бердников, Башкирии — Рустэм Хамитов, Мурманской области — Марина Ковтун, Оренбургской — Юрий Берг и Волгоградской — Андрей Бочаров. Однако на тот момент большинство из них эту информацию опровергали, называя ее слухами.
Первым досрочно ушел в отставку глава Башкирии Рустэм Хамитов, заявивший, что добровольно слагает полномочия и не намерен участвовать в выборах в 2019 году. «По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно», — заявил Хамитов, передав свой пост экс-заместителю начальника управления по внутренней политике АП, экс-главе Красногорска Радию Хабирову.
Затем Кремль взял продолжительную паузу. На этой неделе стало известно, что ряд губернаторов были вызваны на беседу в администрацию президента, в их числе оказались главы Челябинской, Волгоградской и Мурманской областей, Республики Алтай и Калмыкии. Больше всего из расстрельного списка повезло губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Вместо заявленной отставки Владимир Путин провел с ним встречу, где губернатор доложил об исполнении в регионе майских указов и проделанной работе.
А вот главам регионов, с которыми президент встречаться не стал, повезло гораздо меньше. Первым отставником стал Борис Дубровский, который сообщил о своем уходе через свой Telegram-канал. «Мною направлено обращение президенту РФ с просьбой об отставке. Это мое личное решение. Благодарю вас за поддержку, которую ощущал все годы совместной работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас», — сообщил он. В этот же день губернатором области Владимир Путин назначил замминистра энергетики, уроженца региона Алексея Текслера.
Сегодня утром практически аналогичным способом о своей отставке сообщил глава Республики Алтай Александр Бердников, разместивший прощальный пост в своем аккаунте Facebook. «В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной», — написал он, поблагодарив свою команду за слаженную работу и признав наличие ошибок в работе.
Его преемником Путин назначил главу некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС», замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олега Хорохордина. Уроженец Алтайского края, он в 2002–2006 годах работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, а с 2006-го по 2011 год — в управлении по внутренней политике АП.
Вслед за Бердниковым о добровольном уходе сообщил глава Калмыкии Алексей Орлов, также разместивший свое обращение к жителям в Facebook. «Сегодня в стране идет масштабное обновление управленческих кадров как на федеральном, так и региональном, муниципальном уровнях. Убежден, что этот курс, взятый главой нашего государства, абсолютно правильный и справедливый. Только он приведет к эффективному прорыву нашей страны, наших регионов», — заявил Орлов, сообщив, что уходит «со спокойной душой и спокойным сердцем». Его сменщиком Владимир Путин назначил кикбоксера, экс-сенатора от Народного Хурала республики, а ныне советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи Бату Хасикова.
Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что Кремль меняет губернаторов с низким рейтингом, так как не хочет повторения провала провластных кандидатов в губернаторы, как это было в 2018 году. Напомним, что выдвиженцы «Единой России» фактически проиграли четыре региона: Приморский и Хабаровский края, Владимирскую область и Хакасию.
«Отставки ряда губернаторов были предрешены в силу вполне объяснимых обстоятельств. Например, у Дубровского сохранить свой пост был только один шанс из 100. Да, он был не очень популярен, у него был антирейтинг, своим для жителей региона он так и не стал, но он как мог старался работать на своем посту и выполнял все задачи Кремля. В последнем нашем исследовании мы поставили ему двойку с плюсом, но, видимо, в АП решили не рисковать», — говорит Калачев.
По его словам, если говорить о губернаторе Мурманской области, то она на 100% неизбираема, и ее уход — из серии «почему не отправили в отставку раньше». «Среди причин — коррупционные скандалы в ее окружении, личная непопулярность, конфликты, отсутствие социально-экономических достижений. Единственное, что ее держало, — это то, что она женщина и ее жалели. Если говорить об избираемости Ковтун, я бы оценил на единицу», — рассказал политтехнолог.
Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что запрос на обновление губернаторов во всех субъектах был очень сильным. «Например, на прошлой неделе АПЭК проводило в Челябинске количественное исследование, и выяснилось, что за Бориса Дубровского готовы голосовать лишь 13% горожан. У отставки Бердникова — комплекс причин. Очевидны застой политической ситуации и инертность элит, связанных с экс-главой региона, усталость населения от него. Кроме того, в последнее время для него были характерны проблемы в коммуникации с населением», — отмечает эксперт.
По его словам, если говорить об отставке Ковтун, то она, по мнению эксперта, была традиционным раздражителем и для значительной части федеральной элиты, и для региональной элиты, и для населения. «Раздражение было связано и с управленческими практиками Ковтун, и с манерой коммуникации», — отмечает Орлов.