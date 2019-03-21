«Настоящие технократы». Оренбургскую область отдали свердловчанину, а Мурманскую — чувашу

А вот в отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга (ему тоже прочили сложение полномочий) многие эксперты засомневались. В то время как губернаторы-отставники были вызваны в АП для беседы, в регион с визитом вместе с полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым прибыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она провела рабочую встречу с Бергом, на которой он рассказал ей о социально-экономическом развитии региона. Однако отчет губернатора не спас его от отставки по собственному желанию.





«Дорогие земляки! Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области — межнациональный мир и дружбу. Обещаю, что на каких бы постах мне не пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков. Горжусь, что являюсь оренбуржцем, жителем богатого и сильного региона — сердца Евразии», — говорится в обращении Берга, размещенном сегодня на официальном сайте правительства.





С назначением преемников Кремль затягивать не стал. Врио губернатора Оренбургской области президент назначил руководителя крупнейшей частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т Плюс» Дениса Паслера. До этого коренной свердловчанин успел поруководить правительством Свердловской области (с 2012-го по 2016 год), был избран депутатом заксобрания региона (2011 год), гендиректором «Екатеринбурггаза» и управляющим директором «Свердловэнергосбыта». Хотя свой трудовой путь начал на шахте Североуральского бокситового рудника в 1998 году, где был подземным машинистом буровой установки.





К Оренбургской области он до сих пор отношения не имел, однако, как считают эксперты, его назначение далеко не случайное. «Оренбургская область занимает четвертое место по нефтедобыче, там есть железо, никель, газ и многое другое. Это богатый промышленно-аграрный регион с небольшим населением. Безусловно, он очень привлекательный для управления. Думаю, что Берг устраивал компании, которые там работают, но он не устраивал избирателей. Поэтому у него был низкий рейтинг и невысокая избираемость», — рассуждает глава политической экспертной группы Константин Калачев.





По его словам, ему на смену пришел человек бизнесмена Виктора Вексельберга Денис Паслер, который имеет опыт работы в исполнительной власти Свердловской области. «Компании Вексельберга там имеют большую долю госзаказов. Я не говорю, что это плохо, но именно это отличает это назначение от Калмыкии и Алтая. То же самое можно сказать о Мурманской области, которая тоже относится к ресурсным субъектам», — рассуждает политтехнолог.