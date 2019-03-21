«Настоящие технократы». Оренбургскую область отдали свердловчанину, а Мурманскую — чувашу

Владимир Путин сегодня назначил врио губернатора Оренбургской области руководителя крупнейшей частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т Плюс» Дениса Паслера, Мурманскую область президент доверил заместителю министра строительства и ЖКХ Андрею Чибису. Их предшественники на посту губернаторов Марина Ковтун и Юрий Берг практически синхронно подали в отставку по собственному желанию. Не исключено, что это последние рокировки глав субъектов перед стартом губернаторской избирательной кампании 2019 года.
Отставка Марины Ковтун была ожидаема, хотя экс-губернатор Мурманской области пользовалась поддержкой влиятельных лиц российской политики, к которым относили даже Дмитрия Медведева. Однако количество проблем в регионе зашкаливало. Это и коррупционные скандалы с уголовными делами на ее подчиненных, и низкие показатели социально-экономического развития региона, и конфликты с элитами. Жители региона неоднократно жаловались на Ковтун президенту. Во вторник, 19 марта, стало известно, что несмотря на высоких покровителей, губернатор написала заявление об уходе по собственному желанию и попрощалась со своими подчиненными.
«Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости. Многое было сделано за эти семь лет. Безусловно, были и недочеты, и ошибки, без них никуда. Но я считаю, что наши успехи перевешивают наши недочеты и промахи», — обратилась Ковтун сегодня к жителям области, заявив об успехах своей команды, в том числе о модернизации транспортной системы и увеличении размеров соцвыплат.
А вот в отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга (ему тоже прочили сложение полномочий) многие эксперты засомневались. В то время как губернаторы-отставники были вызваны в АП для беседы, в регион с визитом вместе с полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым прибыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она провела рабочую встречу с Бергом, на которой он рассказал ей о социально-экономическом развитии региона. Однако отчет губернатора не спас его от отставки по собственному желанию.
«Дорогие земляки! Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области — межнациональный мир и дружбу. Обещаю, что на каких бы постах мне не пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков. Горжусь, что являюсь оренбуржцем, жителем богатого и сильного региона — сердца Евразии», — говорится в обращении Берга, размещенном сегодня на официальном сайте правительства.
С назначением преемников Кремль затягивать не стал. Врио губернатора Оренбургской области президент назначил руководителя крупнейшей частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т Плюс» Дениса Паслера. До этого коренной свердловчанин успел поруководить правительством Свердловской области (с 2012-го по 2016 год), был избран депутатом заксобрания региона (2011 год), гендиректором «Екатеринбурггаза» и управляющим директором «Свердловэнергосбыта». Хотя свой трудовой путь начал на шахте Североуральского бокситового рудника в 1998 году, где был подземным машинистом буровой установки.
К Оренбургской области он до сих пор отношения не имел, однако, как считают эксперты, его назначение далеко не случайное. «Оренбургская область занимает четвертое место по нефтедобыче, там есть железо, никель, газ и многое другое. Это богатый промышленно-аграрный регион с небольшим населением. Безусловно, он очень привлекательный для управления. Думаю, что Берг устраивал компании, которые там работают, но он не устраивал избирателей. Поэтому у него был низкий рейтинг и невысокая избираемость», — рассуждает глава политической экспертной группы Константин Калачев.
По его словам, ему на смену пришел человек бизнесмена Виктора Вексельберга Денис Паслер, который имеет опыт работы в исполнительной власти Свердловской области. «Компании Вексельберга там имеют большую долю госзаказов. Я не говорю, что это плохо, но именно это отличает это назначение от Калмыкии и Алтая. То же самое можно сказать о Мурманской области, которая тоже относится к ресурсным субъектам», — рассуждает политтехнолог.
Врио губернатора Мурманской области Владимир Путин также назначил варяга: уроженца Чувашии, заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. Его также в свое время считали креатурой Дмитрия Медведева, однако сегодня в отношении него однозначного ответа о том, чьи интересы он представляет, в отличие от Паслера, нет.
Андрей Чибис работает в команде Медведева с 2013 года, именно тогда он был назначен на пост замминистра строительства и ЖКХ, когда ведомство возглавлял Михаил Мень. Одновременно с этим он занимал должность главного государственного жилищного инспектора РФ. Сохранил свой пост в министерстве после назначения 18 мая 2018 года главой ведомства Владимира Якушева.
В Минстрое России он курировал разработку Стратегии развития ЖКХ на период до 2020 года, вопросы создания комфортной городской среды. С ноября 2018 года отвечал в ведомстве за вопросы цифровизации городского хозяйства, а также за обеспечение бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Крыма и Севастополя.
Сам он является уроженцем Чувашии, где успел поработать в бизнесе (был совладельцем и директором фирмы ООО «Гарант-консалтинг») и во власти (начальником экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики Николая Федорова). Также с 2004-го по 2005 год работал советником губернатора Рязанской области Георгия Шпака.
В Мурманской области, отмечает Константин Калачев, есть несколько сильных игроков, способных оказывать экономическое и политическое влияние, поэтому Москва была заинтересована поставить равноудаленного губернатора.
«Я согласен с тем, что для Чибиса это назначение — повышение. Регион очень интересный, тоже приграничный, работающий с крупными компаниями. Конечно, есть много вызовов и проблем — падение демографии, дефицит кадров, коррупция», — поясняет Калачев, отмечающий, что и без Чибиса варягов в регионе достаточно, поэтому к ним отношение спокойное.
В целом эксперты считают, что последние назначения показывают: для Кремля есть регионы более приоритетные — ресурсные, есть менее приоритетные, а есть те, с которыми в кадровом отношении поступают по остаточному принципу, — Калмыкия и Республика Алтай.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что новые назначенцы не являются чьими-то креатурами, а относятся к молодым технократам и профессиональным управленцам.
«Поэтому, думаю, что у них будет одинаковая модель раскрутки: управление финансовыми потоками региона. С точки зрения электоральной, не думаю, что у них будут проблемы с избранием, впрочем, как и у всех вновь назначенных врио. На это будет играть эффект «медового месяца», доверие президента. При грамотно проведенных кампаниях все пятеро имеют шансы на победу в первом туре», — убежден эксперт.
Глава АПЭК Дмитрий Орлов также считает, Чибис и Паслер — классические «молодые технократы». «В назначении Паслера, думаю, главную роль сыграл весьма позитивный опыт работы во главе правительства Свердловской области. Чибис довольно эффективно работал в реформировании ЖКХ. Ни Чибис, ни Паслер не имеют отношения к бизнес-группам Мурманской и Оренбургской областей, и это характеризует их, безусловно, позитивно. И в обоих регионах граждане предъявляли серьезный запрос на обновление, и он удовлетворен», — говорит эксперт.
По его мнению, местные элиты примут и Чибиса, и Паслера, хотя первоначально «проблема притирания», конечно, будет.