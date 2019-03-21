«Голос»: Наблюдатели и видеотрансляция на выборах отпугивают избирателей

Явка на выборы напрямую зависит от наличия на избирательном участке камер видеонаблюдения. По крайней мере, это следует из доклада (Daily Storm внимательно ознакомился), опубликованного движением «Голос» (российская организация по общественному наблюдению за выборами). По их информации, на УИКах (участковых избирательных комиссиях), оснащенных «большим братом», явка оказалась на десятки процентов меньше, чем на «слепых».
9 сентября 2018 года прошли выборы губернаторов в 22 субъектах Российской Федерации. В трех из них неожиданно для всех победили кандидаты от КПРФ и ЛДПР, обогнав соперников из «Единой России». Еще в двух регионах лидировали «оппозиционеры» (от «Справедливой России» и КПРФ), правда, там они и ранее занимали должности временно исполняющих обязанности глав регионов.
Еще одной неожиданностью последних выборов стала работа в 18 регионах камер видеонаблюдения, таких же как на президентских в марте. На видеотрансляцию выборов главы государства ЦИК выделил 2,8 млрд рублей, «всевидящим оком» оснастили все регионы. Однако на губернаторских выборах задействовали не все.
«На президентских выборах 2012 года камерами были покрыты практически все участки страны. В марте 2018 года трансляция велась менее чем с половины УИКов, а в сентябре и того меньше. Для нас остается загадкой, почему камеры перестали использовать, если они уже закуплены и подключены. Наше предположение — что-то от наблюдателей хотели скрыть», — поделился с Daily Storm эксперт движения «Голос» Давид Канкия.
Всего из 32,5 тысячи комиссий на выборах 9 сентября камеры были только у трети участков, но это суммарно. В Москве под наблюдением было 95% УИКов, а в Якутии — всего 3%.
Эксперты движения заметили взаимосвязь между наличием камер видеонаблюдения и активностью избирателей. Чем меньше камер, тем больше явка на выборы, отмечают в «Голосе». При этом не только онлайн-трансляция «отпугивает» избирателей, но и обычные живые наблюдатели на участке в разы снижают явку.
«Когда в какой- нибудь избирательный пункт приезжают наблюдатели, то явка вместо 100%, оказывается 30-35%. Можно сказать, наблюдатели пугают избирателей, хотя на самом деле — фальсификаторов», — рассказал Давид Канкия.
По данным «Голоса», чемпионом по «напуганным избирателям» на выборах в сентябре 2018-го оказалась Чукотка. Там разница в показателе явки между участками с камерами и без составила 23%. А вот в Москве расхождений практически нет — в столице камеры следят практически за каждой урной.
В целом по регионам очень высокое расхождение по плотности камер. В «Голосе» считают, что где-то подбирали участки для трансляции так, чтобы на них не было нарушений. А где-то камеры вообще ни на что не повлияли, как, например, в Москве (95% УИКов с камерами) и Якутии (3% УИКов с камерами).
В пресс-службе ЦИК Daily Storm рассказали, что камеры устанавливают на участках, в крупных населенных пунктах, куда приходит более 1000 человек. С этим в ЦИК связывают большую разницу в охвате видеонаблюдением в разных регионах. Всего по стране камеры установлены на 70% участков.
Выделилась Кемеровская область, где вообще не проводили трансляцию. Там на 150 УИКах наблюдатели насчитали лишних 42 тысячи проголосовавших. То есть, по официальным данным, явка составила 83% от всех местных жителей, а наблюдатели насчитали лишь 64%.
Кстати, в середине февраля 2019 года Кемеровский суд прекратил дело о «каруселях» на выборах президента. Подсудимые признали свою вину и отделались штрафами от 10 до 15 тысяч рублей. Результаты выборов аннулировали не на всех участках. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что такие незначительные меры воздействия могут привести к полной безнаказанности при фальсификациях на выборах.
«Были возбуждены уголовные дела, и вот недавно закрыли уголовные дела, поскольку они извинились, пять человек признали себя виновными... Уголовное дело закрыли. Вот как к этому можно относиться? Я надеюсь, что председатель Кемеровской областной комиссии посмотрит, чтобы ни одного дня они не оставались (в избирательной системе). Если так дальше пойдет — будет возбуждено уголовное дело — те, кто осознанно шли на фальсификацию, а потом только отделывался извинениями, и все как с гуся вода. Извините, вся наша работа пойдет насмарку. Это реальная безнаказанность», — цитирует Памфилову РИА Новости.
Регионы с жестко управляемыми выборами эксперты называют «электоральным султанатом». То есть результаты рисуются заранее и никак не соотносятся с тем, как голосуют регионы. К ним относят многие республики Северного Кавказа, Кемеровская область, Республика Тыва.
«Но не все регионы такие. Честными мы можем назвать выборы, например в Москве, где фальсификаций нет с 2011 года», — успокаивает Давид Канкия.
В целом каждое региональное начальство по-своему решает проблему взаимодействия с камерами.
«Наличие камер способствует проведению честных выборов, сдерживает потенциальных фальсификаторов, дисциплинирует комиссии, а также позволяет оценить реальную явку. Поэтому мы выступаем за повсеместное внедрение камер, во все УИКи», — добавляет Канкия.
В ЦИК согласны с мнением эксперта «Голоса». Еще перед выборами президента 18 марта 2018 года Элла Памфилова заявила о пользе видеотрансляций.
«Благодаря этому беспрецедентному решению (введению видеотрансляции), мы видим, что вся избирательная система стартовала и успешно работает. Видеонаблюдение будет использоваться в 46 субъектах Российской Федерации. Охват потенциальных избирателей — от 25 до 30 миллионов человек. Это широкая и прозрачная система. Помимо того, сама видеостена — очень интересное и полезное зрелище. Надеюсь, что к панели будет большой интерес. Транслироваться будут не только дополнительные выборы депутатов Государственной думы по семи избирательным округам, но и выборы в субъектах Российской Федерации <...>», — цитируют на официальном портале ЦИКа Памфилову.