«Голос»: Наблюдатели и видеотрансляция на выборах отпугивают избирателей

Всего из 32,5 тысячи комиссий на выборах 9 сентября камеры были только у трети участков, но это суммарно. В Москве под наблюдением было 95% УИКов, а в Якутии — всего 3%.





Эксперты движения заметили взаимосвязь между наличием камер видеонаблюдения и активностью избирателей. Чем меньше камер, тем больше явка на выборы, отмечают в «Голосе». При этом не только онлайн-трансляция «отпугивает» избирателей, но и обычные живые наблюдатели на участке в разы снижают явку.

«Когда в какой- нибудь избирательный пункт приезжают наблюдатели, то явка вместо 100%, оказывается 30-35%. Можно сказать, наблюдатели пугают избирателей, хотя на самом деле — фальсификаторов», — рассказал Давид Канкия.





Показательные голосования





По данным «Голоса», чемпионом по «напуганным избирателям» на выборах в сентябре 2018-го оказалась Чукотка. Там разница в показателе явки между участками с камерами и без составила 23%. А вот в Москве расхождений практически нет — в столице камеры следят практически за каждой урной.









В целом по регионам очень высокое расхождение по плотности камер. В «Голосе» считают, что где-то подбирали участки для трансляции так, чтобы на них не было нарушений. А где-то камеры вообще ни на что не повлияли, как, например, в Москве (95% УИКов с камерами) и Якутии (3% УИКов с камерами).





В пресс-службе ЦИК Daily Storm рассказали, что камеры устанавливают на участках, в крупных населенных пунктах, куда приходит более 1000 человек. С этим в ЦИК связывают большую разницу в охвате видеонаблюдением в разных регионах. Всего по стране камеры установлены на 70% участков.





Выделилась Кемеровская область, где вообще не проводили трансляцию. Там на 150 УИКах наблюдатели насчитали лишних 42 тысячи проголосовавших. То есть, по официальным данным, явка составила 83% от всех местных жителей, а наблюдатели насчитали лишь 64%.